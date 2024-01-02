Gözler yarına çevrildi... Benzin ve motorine büyük zam yolda

Aralık ayı enflasyon verileri için geri gözler yarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon verileri yarın (3 Ocak 2024 Çarşamba) saat 10.00'da açıklanacak. Yarın açıklanacak üretici fiyatlarının ardından zam oranı da netleşecek. Akaryakıta uygulanan ÖTV tutarları 6 aylık ÜFE oranında güncelleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyatlara zam gelecek. ÜFE'nin yüzde 25 olması halinde maktu ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye çıkacak. Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,25 TL'lik fiyat artışı olabilir. Motorinde ise 2,10 TL'lik artışa gidilebilir.

Akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 16 Temmuz'da 5'er TL'lik artış yapılmıştı.

2 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24

Ankara

Ankara benzin litre fiyatı: 35,19

Ankara motorin litre fiyatı: 37,77

Ankara LPG litre fiyatı: 18,66

İzmir

İzmir benzin litre fiyatı: 35,33

İzmir motorin litre fiyatı: 38,03

İzmir LPG litre fiyatı: 18,31