Gözler yılın ilk faiz kararına çevrildi: Ekonomistler ne bekliyor?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. CNBC-e’nin 21 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre politika faizinde 150 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyor. Ankette, 2026 yıl sonu faiz beklentisi ise bir önceki döneme göre yüzde 28,5’ten yüzde 29’a yükseldi.

Yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete 21 kişi ve kurum katıldı. Sonuçlara göre beklenti 150 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönünde... Hesaplamalar, medyanda yüzde 36,5, ortalama beklentide ise yüzde 36,55 seviyesine işaret etti.

Ankete katılanların 17’si 150 baz puan, 2’si 200 baz puan, 1’i 100 baz puan indirim beklediğini belirtti. 1 katılımcı ise politika faizinin yüzde 38’de sabit bırakılmasını, buna karşılık gecelik borç verme faizinde 150 baz puanlık indirim yapılmasını öngördü.

2026 sonu faiz beklentisi yükseldi

Yıl sonuna ilişkin beklenti, önceki anket dönemindeki yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 29'a çıktı. 19 katılımcının yanıtlarına göre en yüksek beklenti yüzde 32, en düşük beklenti yüzde 24 olurken, ortalama yüzde 28,75 olarak hesaplandı.

Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB, faiz kararını 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Karar metninde yer alacak yönlendirmelerin de piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olması bekleniyor.