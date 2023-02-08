GPD: Deprem bölgesinde marketler hızla açılıyor

EKONOMİ / İSTANBUL

Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken market yağmalarının görüldüğü belirtilmiş, bunun üzerine de bölgede faaliyet gösteren marketlerin yağma korkusu ile faaliyetlerini durdurduğu belirtilmişti.

EKONOMİ olarak bölgeden aldığımız bilgiye göre bir kaç örneği olan durum kesinlikle yaygın bir hal almamış ancak marketin kapalı olması önemli bir sorun.

Başta discount marketler olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal zincirleri temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, iddialar üzerine gazetemize yaptığı açıklamada deprem bölgesinde kapalı olan mağazaların göçük tehlikesi nedeni ile kapalı olduğunu söyledi.

Özpamukçu,“Mağazaların bir kısmı açılamıyor. Yıkım tehlikesinin olduğu yerler hariç herkes olabildiğince açmaya çalışıyor. Yağma ve bu nedenle kapanma gibi söz konusu değil.” dedi.