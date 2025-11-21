Gram altın bugün ne kadar? Haftanın son gününde gram altın fiyatları çıktı mı, düştü mü?

21 Kasım 2025 Cuma sabahı itibarıyla gram altında düşüş eğilimi devam ediyor. Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altında ve diğer altın çeşitlerinde negatif yönlü bir hareketlilik ön plana çıktı. Peki Gram altın bugün ne kadar, çıktı mı düştü mü? İşte güncel alış-satış fiyatları:

Gram Altın (24 Ayar): Alış 5.513,55 TL – Satış 5.514,33 TL

22 Ayar Altın Gram: Alış 5.191,67 TL – Satış 5.440,68 TL

18 Ayar Altın Gram: Alış 4.024,89 TL – Satış 4.025,46 TL

14 Ayar Altın Gram: Alış 3.136,10 TL – Satış 4.236,25 TL

Bu fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebilir.

Datalara göre gram altında %0,72’lik bir düşüş görülürken, uzmanlar kısa vadeli geri çekilmelerin sürebileceğinin altını çiziyor. Fakat 2025 senesi genel öngörüleri, gram altında uzun vadede yükseliş potansiyelinin halen güçlü olduğuna işaret ediyor.

Küresel enflasyon, jeopolitik riskler, dolar kuru ve merkez bankalarının faiz kararları, “Gram altın düşer mi, yükselir mi?” sorusunun yanıtını şekillendiren kritik başlıklar arasında.

Gram altın geleceği

Yatırımcılar için kademeli alım stratejisi, volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde riskleri azaltan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Fiyatların yatay seyrettiği zamanlar ise genellikle alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Yarım gram altın ne kadar?

Küçük bütçelerle altına yönelmek isteyenler için tercih edilen yarım gram altın, 0,50 gram ağırlığıyla hem hediye hem de yatırım açısından ideal seçeneklerden biri. Güncel piyasada yarım gram altının satış fiyatı 3.250 TL – 3.500 TL aralığında değişiyor.