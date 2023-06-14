Gram altın fiyatları ne kadar? 14 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın düne göre hafif düştü. Sabah saatlerinde 1.484,40 lirayı gören gram altın, 1.481 lira seviyelerinde bulunuyor.
Ons altında düşüş sürüyor. Ons altın, dünkü 1.963,96 dolar seviyesinden 1.945,82 dolar seviyesine geriledi.
Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 2.452 lira seviyesini gördükten sonra 2.447 lira seviyelerine geri döndü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.481,42 TL
Çeyrek altın 2.447,98 TL
Yarım altın 4.985,97 TL
Tam altın 9.791,75 TL
Cumhuriyet altını: 9.974,38 TL
ABD doları: 23.6692 TL (Saat 10.15 itibariyle)
Euro: 25,5294 TL (Saat 10.15 itibariyle)