Gram altın kaç TL 6 Kasım 2025 | Kapalıçarşı gram altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek, Cumhuriyet fiyatı güncel takip

Son verilere göre, bugün itibarıyla gram altın fiyatı 5.396 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmalar sonrası, piyasayı yönlendiren temel beklenti ise düşüşün devam edip etmeyeceği veya sene bitimine doğru yeni bir yükseliş ivmesi başlayıp başlamayacağı yönünde odaklanıyor. Yatırımcıların anlık izlediği bu hassas aşamada, 6 Kasım 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı piyasaların nabzını tutmaya devam ediyor. İşte 6 Kasım 2025 gram, çeyrek, Cumhuriyet fiyatları:

Gram altın kaç TL 6 Kasım 2025

ALIŞ: 5.412,66 TL SATIŞ: 5.413,39 TL

Kapalıçarşı gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN ADI ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI

Değişim (TL) Değişim (%)

GRAM ALTIN

5529.4600 5602.0000 25.40 ▲%0.46

ÇEYREK ALTIN 9058.0000 9137.0000 42.00 ▲%0.46

YARIM ALTIN 18117.0000 18263.0000 83.00 ▲%0.46

TAM ALTIN 36122.0000 36397.0000 165.00 ▲%0.46

GREMSE ALTIN 89972.0000 90810.0000 411.00 ▲%0.45

HAS ALTIN 5557.2500 5585.2400 25.32 ▲%0.46

ÇEYREK ALTIN ESKİ 9003.0000 9092.0000 41.00 ▲%0.46

