Gram altın tarihi zirveyi gördü! Rekor üstüne rekor kırıyor

Altın fiyatları ABD tarafından gelen kritik verilerin ardından yükselişe geçti.

Piyasa beklentilere uyumlu gelen PCE verilerinin açıklanmasının ardından altın tarihi zirveyi gördü.

Gram altın rekor tazeledi

Rekor tazeleyen Gram altın yüzde 1'e yakın yükselerek 4.550 TL'yi gördü.

Fed'in faiz indirimine yönelik artan beklentilerden destek bulan altının ons fiyatı dün 3 bin 423 dolara kadar çıkarak 23 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Haftanın son işlem gününe sınırlı bir geri çekilmeyle başlayan ons altın, gün içerisinde kayıplarını geri alarak 3 bin 419 dolardan fiyatlandı.

Böylelikle ağustos ayı boyunca gram altın yüzde 4, ons altın yüzde 3 yükseliş kaydetmiş oldu.

Gümüş 1 ayın ardından ilk kez 39,20 doları geçti

Ons gümüş ise yüzde 0,5 artışla 24 Temmuz'dan bu yana ilk kez 39,20 doları aştı. Gram gümüş yüzde 0,8 primle 52,0 liranın üzerinde yeni tarihi zirvelerine ulaştı.