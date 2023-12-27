Gram altında yeni rekor (Çeyrek ve gram altında son durum 27 Aralık 2023)

ABD Merkez Bakası'nın (Fed) 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri ve doların zayıf seyri devam ederken belirgin işlemlerin görülmediği altında fiyatlar yatay seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.07 gerileyerek 2.065,63 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altının spot piyasadaki alış fiyatı 1.950,12 TL, satış fiyatı ise 1.950,44 TL oldu. Çeyrek altının alış fiyatı 3.121,15 lira ve satış fiyatı ise 3.189,82 olarak belirlendi.