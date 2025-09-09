Gram ve ons rekor kırdı! Altın 45 yıllık enflasyon kaybını geri aldı

Altın fiyatları 2025’te rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın geçtiğimiz haftayı rekorla kapatmıştı. Ons altındaki yükselişle birlikte rekor tazeledi. Gram altın 4 bin 915 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Gram altında yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 60’ı geçti. Çeyrek altın fiyatıysa 8 bini aştı.

Ons altında yılbaşından bu yana artış yüzde 40'ı buldu

Altının küresel fiyatı ABD’deki faiz indirim beklentisiyle artıyor. Diğer yandan jeopolitik 3 bin 600 doları aştı. Jeopolitik tansiyon ve artan ekonomik belirsizlik de altını desteklemeye devam ediyor. Altının onsu Yılın başından bu yana ons fiyatındaki artış yüzde 40’ı buldu.

Trump’ın Fed kararı altını destekledi

Orta Doğu'da yaşanan belirsizlik, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlanmaması ve ABD Başkanı Trump’ın Fed yöneticisini görevden alması nedeniyle altının onsunda yeni rekorlar bekleniyor. Uzmanlar ise önümüzdeki dönemde gram altının 5 bin 500 TL’ye kadar yükselebileceğini söyledi.

Ekonomist Filiz Eryılmaz ise altın fiyatlarının yükselişinin temelinde ABD Başkanı Trump ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook arasındaki çatışmanın yattığını söyledi.

Bu gerginliğin Fed’in bağımsızlığına olan inancı azalttığını bildiren Eryılmaz, artan endişelerin güvenli liman alımlarını tetiklediğini bildirdi.

ABD’de de açıklanan sürpriz istihdam verilerine de değinen Eryılmaz, “ABD’de istihdamın azalmasıyla işsizlik oranı artıyor. Fed’in bu durumun önüne geçmek için faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Faiz indirimine gidildiğinde altın ters oranda yükselişe geçiyor” diye konuştu.

Altın yatırımcılarına kademeli alım tavsiyesinde bulunan Eryılmaz, yıl sonuna kadar gram altın fiyatının 5200 liraya kadar yükselme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

Küresel çapta doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi sonrası yeni zirvelere ulaşan altın fiyatları, enflasyon karşısında da 1980’den bu yana yaşadığı kayıpların tamamını geri aldı.

45 yıllık enflasyon kaybı geri alındı

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan ise altın fiyatlarındaki yükselişi farklı bir pencereden değerlendirdi.

Buna göre Manukyan, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle altın fiyatlarının enflasyona göre düzeltilmiş performansını gözler önüne serdi.

Manukyan’ın paylaştığı grafiğe göre 1980 yılında zirveden altın alanlar 45 yıldır enflasyon karşısında kayıp yaşıyordu.

Bugün itibarıyla ise altın, enflasyona göre düzeltilmiş fiyat ile 1980 zirvesinin üzerine çıkmayı başararak 45 yıllık kaybını geri almış oldu.