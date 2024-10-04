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"Gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi

Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen "gravyer peyniri", Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsü'ne yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaretle tescillendi.

Haber Merkezi
AA
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"Gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillendi
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Kentteki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.

Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından da 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda gravyer peyniri, 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Her yıl 200-250 ton civarında gravyer peyniri üretiliyor

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, AA muhabirine, kentte her yıl yaklaşık 200-250 ton civarında gravyer üretildiğini söyledi.

Peynir üretiminin çeşitli zorlukları olduğunu belirten Bozan, "Şehrimizin çok önemli bir peyniridir, gravyerimiz inşallah dünyaya tanıtacağız. Avrupa'da coğrafi işaretini almak için bugünden itibaren çalışmalara başladık." dedi.

Yöre sakinlerinden Furkan Turut da gravyerin tescillenmesini sevinçle karşıladığını dile getirerek, "Uzun zamandır bunu bekliyorduk inşallah Kars gravyerini dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

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