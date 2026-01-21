Grev kararı alınmıştı: MESS, sendikaları yeniden görüşmeye çağırdı

Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal İş, grev kararının ardından MESS'in tekrar görüşmeye çağırdığını duyurdu.

Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal İş, sosyal medya platformu X üzerinden çağrıyı duyurdu.

Türk Metal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

MESS’ten sendikamıza görüşme daveti

Devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecimizle ilgili MESS tarafından Sendikamıza yarın için bir görüşme davetinde bulunulmuştur.

Bu kapsamda taraflar, Genel Başkanımız Sayın Uysal Altundağ'ın da katılımıyla, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 14:30’da İstanbul MESS Merkez Binasında bir araya geleceklerdir.”

Birleşik Metal İş’in de açıklaması şu şekilde:

MESS’ten görüşme davet

Bugün grev kararlarını ilan etmiş olduğumuz 2025-2027 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili olarak, MESS yönetimi Sendikamızı müzakereye davet etti.

Yarın (21 Ocak 2026) saat 14.30’da MESS Merkez Ofisinde yapılacak görüşmeye, Genel Başkanımızın başkanlığında Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, şube başkanlarımız ve uzmanlarımızdan oluşan müzakere heyetimiz ile katılacağız.

Gelişmeler ile ilgili üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.