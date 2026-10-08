Gri metaller eriyor!

EVRİM KÜÇÜK

Değerli metallerde yılın başındaki güçlü yükselişin ardından tablo sakinleşmiş durumda. Gümüş, platin ve paladyum; güçlenen dolar, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve yüksek reel faizlerin baskısı altında geri çekiliyor. Fiyatlarda zayıflığın sürmesi beklenirken, orta ve uzun vadede ise bu metaller için fiyat tahminleri ayrışıyor. Gümüşte yatırım talebi yeni bir yükseliş dalgası yaratabilirken, platinde arz açığı desteği sürüyor. Paladyum ise otomotiv talebindeki zayıflama ve artan geri dönüşüm nedeniyle grubun en kırılgan metali olarak öne çıkıyor.

Gümüş, dün öğle saatleri itibariyle ons başına 60,5 dolar civarında işlem görerek iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 gerileyen metal, buna rağmen bir yıl öncesinin yaklaşık yüzde 26 üzerinde. Fiyatın 55-60 dolar bölgesindeki desteğin üzerinde tutunması, talebin tamamen kaybolmadığına işaret ediyor.

Gümüşte son çeyrek beklentisi 70 $

Metals Focus, gümüşün önümüzdeki 12-18 ayda yeniden güçlenmesini bekliyor. Kuruluşa göre yükselişin ana motoru fiziksel piyasadaki sıkışıklık değil, yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması olacak. Gümüşün 2026’nın son çeyreğinde ortalama 70 dolar, 2027’nin son çeyreğinde ise 90 doların üzerinde işlem görmesi bekleniyor.

Platin 1.900 direncini aşamadı

Platinde de fiyat baskısı belirgin. Metal, 1.900 dolar direncini aşamayınca geri çekildi ve 1.650 dolar bandına geriledi. Ocakta 2.920 dolarla 17 yılın zirvesini gören platinin dokuz ay içinde 1.700 doların altına sarkıp son 1 ayda yüzde 10 ve yılbaşından bu yana yüzde 20 gerilemesi, yatırımcı pozisyonlarının metaller üzerindeki etkisini gösteriyor. Buna karşın Metals Focus, yapısal arz açığının platini desteklemeye devam edeceğini ve fiyatın 2027'de ortalama 2.060 dolar olacağını öngörüyor.

Paladyumda 1.130 dolara indi

Paladyum ise üçlü içinde en zayıf görünümü sergiliyor. Ons fiyat bu hafta 1.138 dolara inerek Eylül 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Otomotiv talebindeki zayıflama, benzinli araç üretimindeki gerileme ve artan geri dönüşüm paladyum üzerindeki baskıyı artırıyor. Metals Focus, ekonomik toparlanmaya bağlı olarak metalin 2027'de ortalama 1.330 dolar olacağını tahmin ediyor.

Fiyatta ortak hikaye yok

Uzmanlara göre gri metallerde ortak bir fiyat hikayesinden söz etmek giderek zorlaşıyor. Gümüşte yatırımcı ilgisi fiyatları yeniden yukarı taşıyabilecek en önemli unsur olurken, platinde arz açığı belirleyici olmaya devam ediyor. Paladyumda ise talep tarafındaki bozulma ve artan arz, fiyat görünümünü diğer iki metalden daha kırılgan hale getiriyor.

Paladyum, değerli metaller arasında satış baskısını en sert yaşayan metal konumunda. Son 1 ayda yüzde 16.7 ve yılbaşından bu yana yüzde 31 gerileyen paladyum, bu hafta ons başına 1.140 doların altına inerek haziran sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Otomotiv sektöründeki zayıflama, benzinli araç üretiminin azalması ve geri dönüşüm hacmindeki artış fiyat görünümünü bozuyor. Metals Focus, paladyumun 2027'de ortalama 1.330 dolar olmasını bekliyor.

Gümüşte arz fazlası uyarısı

Gümüşte fiyatları destekleyen fiziksel kıtlık hikâyesi zayıflarken, gelecek yıl arz fazlası riski gündeme geliyor. Deutsche Bank, Londra'daki ticari kasalarda ağustos sonunda 914 milyon onsun üzerinde gümüş bulunduğunu, serbestçe satın alınabilen miktarın ise 300 milyon onsu aştığını belirtiyor. Serbest arzın Ekim 2025'ten bu yana yüzde 70 artması, piyasadaki tamponu büyüttü. Bankaya göre güneş enerjisi uygulamalarında küresel gümüş tüketimi bu yıl yüzde 20'den fazla azalabilir. Çin'deki talebin ise yüzde 33 düşmesi bekleniyor. Üreticilerin panel başına gümüş kullanımını azaltması da tüketimi aşağı çekiyor. Bu nedenle fiziksel kıtlığın yerini yatırım talebinin alması beklenirken, stoklardaki artış 2027'de piyasada fazlalık oluşabileceği endişesini güçlendiriyor.