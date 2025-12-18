Gri yatırım parlıyor!

Geçtiğimiz on yılın büyük bir bölümünde parasal bir metal ve endüstriyel bir girdi olarak algılanma arasında gidip gelen gümüş, nihayet bu yıl her ikisini de aynı anda temsil ederek bu kimlik krizini çözdü.

İki yönden beslenen gümüş fiyatlarına arz kısıntıları da eklenince fiyat adete patlama yaptı. Gri metalin fiyatı dün ons başına 66 doların üzerine çıkarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Gümüşteki yükselişe platin ve paladyum gibi diğer gri metallerde çarpıcı oranlarda yükseliş hızıyla eşlik ediyor. ABD’de açıklanan karışık işgücü verileri, yatırımcıları risk yönetmek için daha yüksek getiri sunan alternatif varlıklara yönlendirdi. Rresesyon korkularını artıran ve güvenli liman talebini yükselten hayal kırıklığı yaratan ABD ekonomik göstergelerinin etkisiyle, metalin yükselişi, yılbaşından bu yana yüzde 130’u buldu. Bu yükseliş, özellikle genişleyen güneş enerjisi, elektrikli araç ve veri merkezi sektörlerinden gelen güçlü

perakende ve endüstriyel talep ve azalan stoklarla da destekleniyor.

Teknik göstergeler yükseliş momentumunu destekliyor

Dün 1 günde yüzde, aylık olarak ise yüzde 30 değer kazanan gümüş teknik açıdan bakıldığında, yükseliş eğilimini koruyor. Analistler, fiyatların 10 günlük hüreketli ortalamayı gösteren 63.20 doların üzarinde kaldıkça destek bulacağını ve bir sonraki hedefin 70 dolar olacağını; bu seviyenin altına inilmesi durumunda ise 60 doların test edilebileceğini belirtiyor.

Yükseliş risksiz değil’ uyarısı

Ancak uzmanlara göre yükseliş beklentisi risksiz değil. Aşırı değerlemelerde bir düzeltmeyle tetiklenebilecek yapay zekâ ile ilgili yatırımlarda keskin bir yavaşlama, çip ve veri merkezi altyapısına olan talebi azaltırken, genel risk algısını da olumsuz etkileyebilir. Saxo Bank’ın değerlendirmesine göre, altın-gümüş oranı şu anda 30 yıllık ortalamasıyla genel olarak aynı seviyede ve Nisan ayındaki 105’in üzerindeki zirveden oldukça düşük olan 68 civarında olduğundan, gümüş artık tarihsel bazda çüok da ucuz değil.

REKORA GÖTÜREN 6 YOL!

Altın kaynaklı değerleme etkisi: Altın–gümüş oranının Nisan’da 105’in üzerine çıkması, gümüşün ciddi biçimde ucuz kaldığını gösterdi. Bu durum hem spekülatif hem uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir alım sinyali yarattı.

Teknik ivme: Ağustos’tan itibaren önemli direnç seviyelerinin aşılmasıyla alımlar hızlandı; göreceli değerleme farkı doğrudan fiyat artışına dönüştü.

Makroekonomik destek: Enfl asyon baskıları, artan bütçe açıkları ve borç sürdürülebilirliğine dair endişeler itibari paralara olan güveni zayıfl attı. Bu ortam değerli metalleri destekledi.

Altına alternatif talep: Merkez bankalarının altın alımları sürerken, gümüş daha düşük fiyatlı ve daha oynak bir alternatif olarak yatırımcı ilgisi çekti.

Çin ve gayrimenkul etkisi: Çin’de gayrimenkul sektöründeki zayıfl ık, altın ve gümüşü değer saklama aracı olarak öne çıkardı.

Yapısal sorunlar: Arz tarafında yaşanan sıkıntılara karşın yenilenebilir enerji ve veri merkezleri kaynaklı talepte artış sürüyor.

Platin ve paladyumda büyük sıçrama!

Platin ve paladyum fiyatları, altın ve gümüşte görülen rekor yükselişlerin ardından artan yatırımcı ilgisiyle hızla yükseliyor. Platin, ons başına 1.930 doları aşıp 2008’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Ons platinin son 1 yıllık kazancı yüzde 111 seviyesine geldi. Sadece 1 ay içinde platin fiyatları dörtte bir oranında yükseldi. Platin fiyatları ayrıca arz tarafındaki endişelerden de destek aldı. Dünya Platin Yatırım Konseyi, 2025 yılı için 69 bin 200 ons arz açığı öngörüyor; bu, art arda üçüncü yıllık açığı işaret ediyor. Piyasanın 2026 yılında yaklaşık 20 bin onsluk mütevazı bir fazlalıkla genel olarak dengeye gelmesi bekleniyor. Paladyum fiyatlarında da sıçrama yaşanıyor. Fiyat sadece 1 hafta içinde yüzde 11 artıp 1.650 doların üzerine tırmandı. Yılbaşından bu yana yüzde 85 getiri sağlayan ons paladyum Fed’den faiz indirimi beklentisinin yanında platin gibi yapısal sorunlardan da destek buluyor.