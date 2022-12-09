GSK ve Abdi İbrahim’den ilaçta nefes yatırımı!

Yasemin SALİH

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada en sık rastlanılan üçüncü sağlık sorunu olan solunum yolu hastalıklarının yerli tedavisi için İstanbul Esenyurt’ta önemli bir yatırım hayata geçirildi. Abdi İbrahim’in üretim üssünde, solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan nebül üretimi yapılacak. GSK’nın dört yıl önce aldığı nebül üretimini Avustralya’dan Türkiye’ye kaydırma kararının sonucu olan “Steril İnhalasyon Tesisi” için 340 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

GSK’nın dünyadaki tek merkezi

GSK Türkiye ve Abdi İbrahim iş birliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hayata geçirilen Steril İnhalasyon Tesisi, en ileri ‘nebül’ teknolojisini Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyor. Bu alanda bir mükemmeliyet merkezi niteliğinde olan, GSK’nın tüm nebül portföyünün üretildiği dünyadaki tek üretim üssü oldu.

İnhalasyon tesisi, Abdi İbrahim ve GSK’nın teknoloji, bilgi birikimi ve tecrübesinin eseri olarak Türkiye’de ilaç üretiminin yerelleşmesi hedefine katkı sağlayacak.

5 yılda 2 milyar TL’lik üretim

5 yıl içinde toplam değeri 2 milyar Türk lirasını bulan 600 milyon adet nebül üretilmesi hedefleniyor. Tesisin açılışında konuşma yapan GSK Türkiye Genel Müdürü Selim Giray, Esenyurt’taki işbirliğiyle GSK Türkiye’nin son 10 yıldaki en büyük yatırımına imza attıklarını belirtti.

Selim Giray nebül üretiminin önemini şöyle anlattı: “Astım ve KOAH gibi solunum hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde önemli toplumsal sağlık sorunları arasında yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon kişinin bu hastalıklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Büyük bir ekip öncülüğünde Avusturalya’daki GSK üretim tesisinden Türkiye’ye gerçekleştirdiğimiz bu ileri teknoloji ve bilgi transferi ile global standartlardaki bir tesisi ülkemize kazandırmaktan ve ilaç üretiminin yerelleşmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Steril İnhalasyon Tesisi’ni Abdi İbrahim ile 30 yılı aşkın bir süredir devam eden güçlü işbirliğimizin en önemli yansıması olarak görüyorum. GSK olarak, her yıl 5.3 milyon sterlinlik yatırım yapıyoruz. Türkiye’de de dört yerli ortak ve 46 ürün ile yüzde 80’lik bir yerelleşme oranı yakaladık.”

‘Global işbirlikleriyle 500 milyonluk direkt yatırım getirdik’

Abdi İbrahim Genel Müdürü Dr. Süha Taşpolatoğlu da konuşmasında, yalnızca bugünün değil; geleceğin de tedavi ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar yapma vizyonuyla hareket ettiklerini vurguladı. Tesisin hem sektör hem de ülke ekonomisi için önemine işaret eden Dr. Taşpolatoğlu, “GSK ile 30 yılı aşkın süredir kıymetli bir iş ortaklığı yürütüyoruz. Yaklaşık 4 senede hayata geçen bu yatırım projesiyle, iş ortaklığımızı taçlandırmış olduk. Solunum, Abdi İbrahim için stratejik bir alan ve bu alanda tüm ihtiyaca yetecek şekilde geniş bir ürün portföyü sunuyoruz. GSK’nın bu alandaki yatırımı için Abdi İbrahim’i seçmesi bizim için gurur verici” dedi.

Abdi İbrahim’i, “Yatırım iştahı yüksek bir şirket” olarak tanımlayan Taşpolatoğlu, doğrudan yatırımların yanı sıra global ilaç şirketleriyle işbirlikleri yaparak da ekonomik değer yarattıklarına dikkat çekti. Taşpolatoğlu, şöyle devam etti: “Esenyurt’taki bu tesisimizde çok sayıda global ilaç şirketinin üretim ortağıyız. Bu ortaklıklar sayesinde son dönemde 500 milyon liralık doğrudan yatırım getirdik.”

Kur ve tedarik sıkıntısı ilaç krizini doğurdu!

Vatandaşların eczanelerde aradıkları ilaçları bulamamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Abdi İbrahim Genel Müdürü Süha Taşpolatoğlu, “Piyasada ilaç bulamamasının önemli nedenlerinden biri tedarikte ciddi sıkıntılar yaşanması. Türkiye’de bizler zaten uzun zamandır ilaçta gerçekçi kur tarifeleri uygulanmadığını belirtiyorduk. Buna bir de dünyadaki enflasyon, tedarik maliyetlerindeki artış eklendi. Şu anda sorun sadece Türkiye’de değil. Etken madde, yardımcı maddeler, ambalaj gibi tüm kalemlerde sıkıntı var. Bu sıkıntıların bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl ise ilaçta yüzde 30’luk bir fiyat artışı bekleniyor” ifadelerini kullandı.

GSK Türkiye Genel Müdürü Selim Giray’ın bu konudaki görüşü ise, “Dünya genelinde bazı ürünlere talep çok arttı. Panik yapacak bir durum yok. Hepsi yönetilebilir. Yeter ki müşterek bir yok haritasında ilerlensin. 2023’te bu sorunun çözüleceğini öngörüyoruz. Yeter ki konunun bütün paydaşları oturup bir yol haritası belirlesin” şeklinde oldu.