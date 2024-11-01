GSS primi devlet tarafından karşılananların sayısı artıyor

TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe teklifine göre bu yıl primi devlet tarafından ödenen kişi sayısının 8 milyon 967 bin 143 olması öngörülüyordu. Cumhuriyet'in haberine göre, bu sayının bu yıl için 9 milyon 500 bine, gelecek yıl ise 9.7 milyona ulaşması bekleniyor.

Hane 6 bin liranın altında olanlara prim desteği veriliyor

Hane içinde kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az ise GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Şu anda hane içinde kişi başına gelir 6 bin 667 lira 50 kuruştan az ise bu kişilerin GSS primleri devlet tarafından ödeniyor.

Elektrik tüketim desteği verilecek hane sayısında artış bekleniyor

Devlet tarafından ihtiyaç nedeniyle elektrik tüketim desteği sağlanan hane sayısı bu yıl 4 milyon 53 bin 500 oldu. Gelecek yıl 4.1 milyon haneye elektrik tüketim desteği verilmesi öngörülüyor.