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GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım: Lojistik maliyetleri düşecek

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Suriye'nin normalleşmesinin komşu ülkeler için de yararlı olacağını belirterek, Gaziantep'in bu süreçte önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Yıldırım, Suriye hattının yeniden aktif hale gelmesiyle lojistik maliyetlerinin düşeceği ve rekabet gücünün artacağı söyledi.

Haber Merkezi
AA
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GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım: Lojistik maliyetleri düşecek
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Gaziantepli sanayiciler, Baas rejiminin devrildiği Suriye'de normalleşme süreciyle Orta Doğu pazarına daha kolay ulaşmayı hedefliyor.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'nin Suriyelilere 13 yıldır ev sahipliği yaptığını söyledi. Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin bölge için stratejik kararların alınacağı bir dönüm noktası olduğunu belirten Yıldırım, Suriye'nin normalleşmesinin komşu ülkelerin de yararına olacağını ifade etti.

"Önemli bir iş ve istihdam potansiyeli taşıyan bu süreçte Gaziantep'in rolü de mühim olacaktır"

Yıldırım "Güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının yanı sıra ihracat yollarımızın da güvenliği yeniden tesis edilmelidir. Suriye iç savaşı öncesinde Körfez ülkelerine ve Suudi Arabistan'a ihracatımız Suriye üzerinde oluşturulan hattan yapılıyordu. Bu hattın yeniden hayata geçirilmesi ihracatçımızın lojistik maliyetlerini aşağı çekerek rekabet gücüne olumlu yansıyacaktır. Öte yandan büyük ölçüde yanmış, yıkılmış olan Suriye'de ciddi bir yeniden yapılanma, inşaat faaliyeti başlayacağını biliyoruz. Önemli bir iş ve istihdam potansiyeli taşıyan bu süreçte Gaziantep'in rolü de mühim olacaktır. Bu sürecin itidalle takip edilmesi ve sürecin sonunda nasıl bir durum oluşacağını dikkatle gözlemlemek gerekmektedir." dedi.

Lojistik maliyetleri düşecek

Suriye'nin güneyindeki pazara sanayicilerin kara yoluyla gidemediğini, mecbur kaldıklarında deniz yolunu kullandıklarını, bunun da hem teslimat sürelerini uzattığını hem de büyük maliyetlere neden olduğunu belirten Yıldırım, "Tek gümrükten transit geçişlerin yani Ürdün'e, diğer ülkelere transit geçişler için Suriye hattının açılması bizim için çok önemli." dedi.

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