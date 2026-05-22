GTO, gençlerin mesleki gelişimine katkı sağladı

MERVE ESİN ADIGÜZEL

Toplantıda; mesleki eğitimden yeşil dönüşüme, dış ticaret faaliyetlerinden uluslararası iş birliklerine, üniversite-sanayi çalışmalarından bölgesel kalkınma projelerine kadar birçok başlık ele alındı. Gebze iş dünyasının geleceğine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, üretim, teknoloji, sürdürülebilir kalkınma ve gençlerin mesleki gelişimine yönelik projeler hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının önemli başlıklarından biri, Bolu Abant’ta gerçekleştirilen çalıştay oldu. Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin yanı sıra Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ve oda personelinin katılımıyla düzenlenen çalıştay kapsamında kapsamlı bir SWOT analizi gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında öne çıkan bir diğer başlık ise Gebze Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı oldu. Yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirilen fuar kapsamında; öğrenciler, veliler, eğitim camiası ve iş dünyası aynı platformda buluşturuldu.

İnsanımız meslek sahibi olmalı

Mesleki eğitime verdikleri önemin somut sonuçlar ortaya çıkardığını belirten, gençlerin mutlaka bir meslek sahibi olması gerektiğini söyleyen Aslantaş, “Bizler Gebze Ticaret Odası olarak okullarda eğitime, özellikle de meslek liselerine büyük önem veriyoruz. Geldiğimiz günden bugüne kadar diyoruz ki insanımız boş kalmamalı, insanımız meslek sahibi olmalı, sürdürülebilir bir hayat kurmalı” dedi.

Kocaeli’de düzenlenen Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı’nın gençler açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Aslantaş, “3 gün süren program boyunca meslek liselerimizin bölümleri tanıtıldı. Öğrenci ve velilerimize mesleki eğitim süreçleriyle ilgili kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Gebze Ticaret Odası olarak destek verdiğimiz ve toplam 2 milyon 600 bin lira kaynak ayırdığımız 30 proje de fuar alanında sergilendi” dedi.

Meslek okullarının doluluk oranı %52’den %100’e yaklaştı

Meslek liselerine olan ilginin arttığını belirten Aslantaş, “Üç sene önce teknik personel ihtiyacını konuşuyorduk. Şimdi ise yaptığımız çalışmalarla Kocaeli’deki meslek okullarının doluluk oranı yüzde 52’den yüzde 100’e yaklaştı" dedi.