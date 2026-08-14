GTO/Aslantaş: Gençlerimizi, sanayiye daha fazla yakınlaştıracak projeler üretiyoruz

ADEM ADIGÜZEL

Gebze Ticaret Odası (GTO), güçlü sanayi altyapısı ve ihracatçı üye yapısıyla Türkiye’nin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sunuyor. GTO’nun 4 bin 800 ihracatçı üyesi, 16,41 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 4,14’ünü karşılıyor. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, EKONOMİ Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’ın sorularını yanıtladı. Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2025 listesinde 66 GTO üyesinin yer aldığını belirten Aslantaş, İSO İlk 500’de 68, İkinci 500’de ise 41 üyenin bulunmasının bölgenin sanayi gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

“Odamızı üyelerimizle birlikte üreten ve gelişen yapıya kavuşturacağız”

Göreve geldiği ilk günden itibaren Gebze Ticaret Odası’nı yalnızca hizmet sunan bir kurum olarak değil, üyeleriyle birlikte üreten, gelişen ve geleceği planlayan güçlü bir iş dünyası platformuna dönüştürme vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Aslantaş, “Odamızı üyelerimizle birlikte meclisimizden yönetim kurulumuza, meslek komitelerimizden kadın ve genç girişimci kurullarımıza kadar Odamızın tüm organlarının karar süreçlerine aktif şekilde dahil olduğu, fikirlerini ortaya koyduğu ve sorumluluk üstlendiği bir yapı oluşturduk” dedi.

“Üyelerimize yeni fırsatlar sunmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz”

Uluslararası ticaretten ihracata, devlet desteklerinden dijital dönüşüme, yalın ve yeşil dönüşümden mesleki eğitim, girişimcilik ve istihdama kadar çalışmalar yürüttüklerini belirten Aslantaş, “Üyelerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve Gebze'mizin rekabet gücünü artırmak için farklı alanlarda projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.

GTO’nun gelecek dönem çalışmalarında mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne kazandırılması önemli bir yer tutuyor. Mesleki eğitimin tercih edilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Aslantaş, “Gençlerimizi üretimin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu mesleklere yönlendirmek, mesleki eğitimi güçlendirmek ve bu alanı gençlerimiz için daha cazip hale getirmek önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda projelerimizi ve tanıtım faaliyetlerimizi daha da genişleteceğiz” dedi.

“30 projeye toplam 2 milyon 623 bin 300 TL destek verdik”

Mesleki eğitimin tanıtılması konusunda farklı çalışmalar da yürüttüklerini kaydeden Aslantaş, “Altın Bilezik tiyatro oyunumuzu 4 bin ortaokul öğrencimizle buluşturduk. Ayrıca 100 ortaokul öğretmenimizi ve 1.050 ortaokul velimizi meslek liseleriyle tanıştırdık. Meslek lisesi öğrencilerimize burs desteği sağlarken, 11 ayrı meslek lisesinden gelen 30 projeye toplam 2 milyon 623 bin 300 TL destek verdik. Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu ile Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu’nun hamiliğini üstlenerek gençlerimizin nitelikli eğitim almasına ve sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatılmasına katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tedarikçi Günleri Programı’nı daha da yaygınlaştırarak üyelerimizi ana sanayi kuruluşları ve satın alma profesyonelleriyle daha fazla bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Aslantaş, “Sanayi kuruluşlarımızdan KOBİ’lerimize, esnafımızdan ihracatçılarımıza kadar iş dünyamızın farklı kesimleriyle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde sorunları yerinde tespit ediyor, ilgili kurumlarla çözüm süreçlerini takip ediyoruz. Böylece üyelerimizin yaşadığı problemlere yalnızca tespit eden değil, çözüm üreten bir anlayışla yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

UR-GE Projesi ile üyelerin küresel pazarlara açılmasını desteklediklerini belirten Aslantaş, “Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE Projemizle üyelerimizi ihracata hazırlamaya, yeni pazarlara taşımaya ve küresel rekabet güçlerini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni hizmet binamız Gebze’ye yakışacak

Gebze Ticaret Odası, üyelerine ve iş dünyasına daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla yeni hizmet binası projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yenilikçi ve sürdürülebilir anlayışla tasarlanacak yeni merkez, modern hizmet alanlarının yanı sıra kentin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlayacak yapısıyla Gebze’nin sembol binalarından biri olmayı hedefliyor.

GTO bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne (BTM) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aslantaş, “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni yalnızca girişimcilere destek veren bir yapı olarak değil, Gebze’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemini güçlendirecek bir buluşma noktası olarak tasarlıyoruz” dedi.

“GTO Akademi klasik bir eğitim merkezinin ötesine geçecek”

GTO Akademi ile AR-GE ve İnovasyon Merkezi’nin üyelerin gelişim ve rekabet gücünü artıracak önemli yapılar olacağını belirten Aslantaş, “GTO Akademi’yi üyelerimizin ihtiyaçlarını analiz eden ve bu doğrultuda çözümler sunan sürekli bir gelişim platformu olarak tasarlıyoruz. AR-GE ve İnovasyon Merkezi ile yenilikçi fikirlerin projelere ve yüksek katma değerli üretime dönüşmesini destekleyeceğiz. Üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirerek Ar-Ge, prototip geliştirme ve inovasyon süreçlerine katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

Aslantaş, “Sektörel Danışma Meclisi ile bugün farklı dönemlerde gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarını daha düzenli ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturacağız. Belirli aralıklarla bir araya gelerek sektörlerimizin gündemini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğrudan üyelerimizden dinleyeceğiz. Toplantılarda ortaya çıkan talepleri ilgili kurumlarla paylaşacak, alınan kararların ve çözüm adımlarının da takipçisi olacağız” diye konuştu.

İhracat ve proje geliştirme alanında üyelerine daha kapsamlı destek sunacaklarını belirten Aslantaş, “İhracat Destek Ofisi ve Proje Geliştirme Merkezi ile üyelerimizin yeni pazarlara açılmalarını ve ulusal ve uluslararası desteklerden daha etkin yararlanmalarını sağlayacağız. AB fonları başta olmak üzere KOSGEB, TÜBİTAK, MARKA ve bakanlık desteklerine yönelik proje geliştirme, başvuru ve danışmanlık hizmetlerini tek merkezden sunacağız. Özellikle genç ve kadın girişimcilerimizin projelerini destekleyerek ihracat ve katma değerli üretim kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.