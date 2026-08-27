GTO'nun 41 üyesi, üretim güçlerini İSO İkinci 500'e taşıdı

MERVE ESİN ADIGÜZEL / KOCAELİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025” araştırmasında, Gebze Ticaret Odası (GTO) üyesi 41 firma listeye girerek önemli bir başarıya imza attı. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, elde edilen tablonun Gebze’nin üretim gücünü, rekabetçiliğini ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Aslantaş, “İSO’nun araştırmasında yer alan firmalarımızın farklı sektörlerde faaliyet göstermesi, Gebze’deki sanayi yapısının ne kadar güçlü ve çeşitli olduğunu ortaya koyuyor. Organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan firmalarımız; ihracat, istihdam, yatırım ve katma değerli üretim alanlarında bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Listeye giren firmalarımızın elde ettiği sonuç, Gebze sanayisinin farklı alanlarda büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini gösteriyor” dedi.

“Bu başarı sürdürülebilir büyümenin sonucudur”

Aslantaş, “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 41 üyemizin yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; üretimin, emeğin, yatırımın ve sürdürülebilir büyümenin sonucudur. Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler, yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen üretimini aralıksız sürdüren, yatırım iştahını koruyan ve istihdam oluşturmaya devam eden sanayi kuruluşlarımız yalnızca ekonomik bir başarıya değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yönelik güçlü bir sorumluluğa da imza atmaktadır” ifadelerini kullandı.

Aslantaş, “İSO İkinci 500, bölgemizin üretim kabiliyetini, rekabet gücünü ve sanayideki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koymuştur. Gebze Ticaret Odası olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak, ihracat kapasitesini geliştirecek, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini destekleyecek, mesleki eğitimi güçlendirecek ve üyelerimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıracak projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Üyelerimizin gelişimini destekliyoruz”

GTO olarak üyelerinin gelişimine yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini belirten Aslantaş, “Gebze Ticaret Odası olarak üyelerimizin üretim, ihracat ve yatırım yolculuklarında her zaman yanlarında yer alıyoruz. Firmalarımızın küresel rekabet koşullarına uyum sağlamaları, yeni pazarlara açılmaları ve katma değerli üretimlerini artırmaları için çeşitli proje ve iş birliklerini hayata geçiriyoruz. Özellikle dijitalleşme, yeşil dönüşüm, mesleki eğitim ve ihracat odaklı çalışmalarımızla üyelerimizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Üreten, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine değer katan firmalarımızın başarılarını desteklemek, Gebze’nin sanayideki güçlü konumunu daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

"Gebze Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri"

Aslantaş, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında ise Gebze Ticaret Odası'na kayıtlı 67 firma yer almıştı. Böylece Gebze, İSO'nun İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmalarında toplam 108 firmayla temsil edilerek Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdam alanlarında ortaya koydukları başarılarla sadece bölgemize değil, ülkemizin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunuyorlar. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan üyelerimiz, Gebze'nin üretim gücünün, girişimcilik ruhunun ve sanayi birikiminin en güçlü temsilcileridir" ifadelerini kullandı.