"GTO'yu yeni dönemde AR-GE ile güçlendireceğiz"

MERVE ESİN ADIGÜZEL

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Seçim Yönetim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Aslantaş, yeni dönemde üyelerle daha güçlü iletişim, mesleki eğitim, inovasyon ve AR-GE çalışmalarına odaklanacaklarını belirterek, “Güçlü oda, güçlü Gebze, güçlü ülke” mesajı verdi.

Gebze Ticaret Odası’nda kasım ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde hareketlilik başladı. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, seçim çalışmalarının yürütüleceği Seçim Yönetim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa sanayici ve iş dünyasından çok sayıda isim ile davetliler katıldı.

“Üyelerimize minnet borcumuz var”

Göreve geldikleri günden bu yana üyelerin ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirten Aslantaş, “Bizler sizler için varız. Ülkemizin istihdamına, üretimine, ticaretine, ihracatına ve vergisine katkı sağlayan, sosyal sorumluluk projelerinde de öncü olan kıymetli üyelerimize minnet borcumuz var. Sizlerden aidat alıyoruz ve bunun karşılığında sizlere borçlanıyoruz. Bu borcu da en iyi şekilde hizmet ederek ödemekle mükellefiz” ifadelerini kullandı.

Üyelerle doğrudan temasın önemine değinen Aslantaş, göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 10 bin üyeye birebir ulaştıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne üyelerimizi mümkün olduğunca iş yerlerinde ziyaret ettik, odamızda da ağırladık. Yaklaşık 10 bin üyemizle birebir temas kurma fırsatı bulduk. Gönlümüz 28 bin üyemizin tamamıyla doğrudan iletişim kurabilmekten yana. Önümüzdeki dönemde de üyelerimizin yanında olmaya, onların talep ve beklentilerini dinlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Öğrencilerimize 3 milyon lira doğrudan destek sağladık”

Mesleki eğitimin iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Aslantaş, bu alanda hayata geçirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Gebze Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde mesleki eğitim ve atölye binası kazandırdıklarını ifade eden Aslantaş, “Kurucu Başkanımız İbrahim Başaran’ın ismini vererek bir anlamda vefa borcumuzu da yerine getirmek istedik. Okulları tek tek ziyaret ederek öğrencilerimize meslek sahibi olmanın önemini ve bunun sürdürülebilirliğini anlattık. Meslek liselerinde ‘projem var’ diyerek bize gelen öğrencilerimize 3 milyon lira doğrudan destek sağladık” dedi. Aslantaş, çalışmaların yalnızca okullarla sınırlı kalmadığını belirterek, “Gebze Center’da düzenlediğimiz programlarla meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimizin çalışmalarını velilerimizle ve kamuoyuyla buluşturduk. Bu etkinliklerde yaklaşık 100 bin kişiye ulaşma fırsatı yakaladık. Bunun yanında Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki birer meslek yüksekokulumuzun da hamiliğini üstlendik. Firmalarımızla öğrencilerimizi bir araya getirerek üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesine katkı sunduk” şeklinde konuştu.

"AR-GE'den faydalanmak isteyen üyelerimizi buluşturacağız"

GTO'nun yeni dönemde inovasyon ve AR-GE çalışmalarına daha fazla odaklanacağını belirten Aslantaş, "AR-GE olmadan olmaz. Kazandığı paranın bir bölümünü kendisini geliştirmek için harcamayan hiçbir firma ayakta kalamaz. Firmalar kendilerini geliştirmedikleri, versiyon değiştirmedikleri sürece ayakta durmaları mümkün değil. Firmalarımızın AR-GE çalışmalarından ve oda bünyesinde oluşturacağımız AR-GE biriminden faydalanmak isteyen üyelerimizi bir araya getireceğiz" dedi.