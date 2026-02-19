GTÜ Teknopark NİTEM mühendisleri eğitecek

ADEM ADIGÜZEL

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark ev sahipliğinde tanıtılan NİTEM Projesi kapsamında 12 ayda 100 mühendis eğitim alacak, en az 40’ı istihdama kazandırılacak. Programda teknoparkların bölgesel kalkınmadaki rolü ve üniversite-sanayi iş birliğinin önemi vurgulandı. Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark’ın ev sahipliğinde düzenlenen Nitelikli Teknik İş Gücü ve İstihdam Merkezi (NİTEM) Projesi lansman programıyla tanıtıldı. Sanayi ve teknoloji ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefleyen proje, istihdam odaklı yapısıyla bölge ekonomisine katkı sunmayı amaçlamakta. Lansman etkinliğinde NİTEM’in hedefleri, eğitim modeli ve sektör iş birliklerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Teknoparkın mevcut kapasitesi ve hedeflerine ilişkin bilgi veren Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, “Teknoparkımız 6 bin 500 m2 kapalı alanda faaliyetlerini sürdürüyor. 2 bin metrekarelik ilave alanla birlikte toplam 8 bin 500 metrekare kapalı alana ulaşmış olacağız. Bugün 150 firmamız faaliyet gösteriyor” dedi. NİTEM Projesine yönelik detayları paylaşan Çalık, “Teknopark olarak bölgemizdeki ekosisteme destek olmak için 12 ay sürecek proje kapsamında 100 mühendise eğitim vermeyi, bunların en az yüzde 50’sinin kadın ve gençlerden oluşmasını ve en az 40’ına istihdam imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim modelimiz usta-çırak yaklaşımına dayanıyor. Teorik altyapısı güçlü mühendislerimizi sanayide kullanılan tasarım modellemeleri, makine ve cihazlara hâkim hale getireceğiz. Yeşil dönüşüm, karbon ayak izi hesaplama, kalite kontrol ve CNC, torna, freze gibi talaşlı üretim süreçlerinde uygulamalı yetkinlik kazandırarak mezunlarımızı sektöre hazır bireyler olarak yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ar-Ge’nin mutlaka sektöre yansıması gerekiyor”

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Ar-Ge çalışmalarının doğrudan sektöre dokunması gerektiğini vurgulayarak, “Bizim yaptığımız Ar-Ge’nin mutlaka sektöre yansıması gerekiyor. Tarımda yapay zekâyı, bilişimi kullanacaksınız; enerjide yapay zekâyı kullanacaksınız. Yapay zekâ artık yatayda tüm sektörleri kesmiş durumda. Enerji verimliliğinde, karbon ayak izinde, tarımda rekabet avantajı sağlıyor. Artık disiplinler arasındaki duvarlar kalktı. Malzemecisi, fizikçisi, bilgisayarcısı, yapay zekâ uzmanı aynı projede bir araya geliyor. Bilim dalları kökte birleşiyor” şeklinde konuştu.

Mantar, “Devlet teknoparkları üniversite ile sanayi iç içe çalışsın diye kurdu. Üniversitelerin laboratuvar altyapısı, bilim insanlarının bilgi birikimi sektörle daha fazla buluşmalı. Öğrenciler firmaların içinde yer almalı, firmalar fakültelerle daha yakın çalışmalı. Biz Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu modeli uygulamaya çalışıyoruz. Teşvikler bugün var ama yarın olmayabilir. Bu destekleri doğru kullanmalı, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeliyiz. NİTEM Projesi kapsamında 100 mühendisi eğitip en az 40’ını istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bu bir başlangıç olacak ve süreklilik kazanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknoparkların bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “2025 yılında 20 milyon liralık Yeşil Dönüşüm Hızlandırma Programı’nda hedef kitlemiz ağırlıklı olarak teknopark firmalarıydı. Bölgemizde tüm teknoparklarda lansman yaptık ancak teknopark bazında en fazla desteği alan yer Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı oldu. 17 firma başvuru yaptı, 7’si başarılı kabul edildi. Değerlendirmeler ajans uzmanları tarafından değil, bölge dışından bağımsız ve uzman değerlendiriciler tarafından yapılıyor. Bu başarı tamamen objektif bir sürecin sonucudur” şeklinde konuştu.

2026 yılı destek programlarına da değinen Çöpoğlu, “SoGreen kapsamındaki hızlandırıcı programımızı 50 milyon liraya çıkarıyoruz. Kuluçka aşamasındaki firmalar için 25 milyon liralık destek, 300 milyon liralık faizsiz kredi imkânı ve yenilikçi tarım teknolojileri ile kırsal kalkınmaya yönelik yeni çağrılarımız olacak. 2026 yılında yaklaşık 1 milyar liralık bütçeyle 5 ilimizde, özellikle teknoparklarımız ve girişimcilerimiz başta olmak üzere bölge kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Teori ile pratiği buluşturmalıyız”

Teorik bilginin sahaya yansıtılmasının önemine dikkat çeken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün üzerinde konuştuğumuz en önemli mesele, teorik bilginin pratiğe yansıtılma becerisini kazandıracak bir köprü kurulmasıdır. Bu noktada teknopark üreticilerimiz bu köprü olma vazifesini üstleniyor. Memleketimizin ciddi bir ara eleman ihtiyacı var. Hep yakınıyoruz ama çözüm üretmemiz gerekiyor. Mühendislerimize yalnızca üretmeyi değil, pratiği sağlamayı ve ortaya koydukları ürünü pazarlama tekniğini de mutlaka kazandırmalıyız. Teori ile pratiği buluşturduğumuzda çok daha güçlü bir üretim ekosistemi oluşturacağız” diye konuştu.