Gübre üreticilerinden düzenlemelere destek

FİKRİ CİNOKUR

Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Gökhan Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gübre piyasasını düzenlemesine yönelik adımları değerlendirdi. Bakanlığın, gübre piyasasına yönelik hızlı ve kararlı adımlarına tam desteklediklerini ifade eden Uzunoğlu, şunları kaydetti: ‘’Tüm dünya piyasalarını ilgilendiren bu zorlu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) piyasa dinamiklerini çok doğru okumuş ve Türk çiftçisini korumak adına Hürmüz Boğazı olayları sonrası sadece birkaç gün gibi son derece kısa bir süre içerisinde hızlı, proaktif ve yaratıcı aksiyonlar almıştır.’’

Üre gübresinde gümrük vergisi sıfırlandı

Bakanlığın uygulamaya koyduğu uygulamaların GÜİD tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini vurgulayan Uzunoğlu, yeni düzenlemeler hakkında şu bilgileri verdi: ‘’Üre gübresinde gümrük vergisinin sıfırlanması: Üre gübresi ithalatında uygulanan yüzde 6,50 oranındaki gümrük vergisi kaldırılarak, küresel çaptaki maliyet artışlarının çiftçimize yansıması hafifletilmiştir. İhracatın kısıtlanması ve ürünlerin millileştirilmesi: Kullanım sezonu başlamış azotlu gübre periyodunda, yurt içinde üretilen ürünlerin ihracatına kısıtlama getirilmiştir. Yüzde 33’lük Amonyum Nitrat (AN) gübresinin yeniden satışa açılması: 8 Haziran 2016 tarihinden itibaren el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmasını önlemek amacıyla satışı yasaklanan yüzde 33’lük Amonyum Nitrat gübresinin, 12 Mart 2026 tarihinden 30 Mayıs 2026 tarihine kadar geçici olarak satışına izin verilmiştir.’’

Bu stratejik kararın, piyasadaki yüksek üre talebini dengelemek ve alternatif azot kaynağı yaratmakla beraber Türkiye’nin gıda güvenliğini yakından ilgilendiren bitkisel üretimi garanti altına almak ve verim kaybının önlenmesi adına atılmış son derece isabetli bir adım olduğunu ifade eden Gökhan Uzunoğlu, şöyle devam etti: ‘’GÜİD olarak; tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi, gıda güvenliğimizin teminat altına alınması ve üreticilerimizin artan maliyetler karşısında ezilmemesi için BÜGEM’in gösterdiği bu çözüm odaklı ve hızlı iradeyi destekliyoruz.’’