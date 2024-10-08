GÜBRETAŞ'tan 205 milyon dolarlık yatırım kararı

Gübre Fabrikaları (GÜBRETAŞ) 205 milyon dolarlık yatırım kararı aldı. Şirket Söğüt Altın Madeninde bulunan Faz 1 ve Faz 2 tesislerinde yatırım yapacak.

Şirketten açıklama geldi

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Korudanlık oksit cevherini işlemeye yönelik olarak; mevcutta kurulu olan yıllık yaklaşık 240.000 ton cevher işleme kapasiteli Faz 1 tesisinin, proje çalışmalarında belirlenen cevher işleme kapasitesi olan yıllık yaklaşık 400.000 tona çıkarılması amacıyla yaklaşık 25 milyon dolar yatırım yapılmasına karar verildi.

Akbaştepe sülfid cevherini işlemeye yönelik olarak; cevher işleme kapasitesi yıllık yaklaşık 400.000 ton olacak şekilde projelendirilen Faz 2 tesisinin (ilk etapta flotasyon prosesi olacak şekilde) kurulmasına ve bu yatırımla beraber gerekli diğer yardımcı faaliyetleri de kapsayacak şekilde yaklaşık 180 milyon dolar yatırım yapılmasına karar verildi.

36 ayda tamamlanması bekleniyor

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Faz 1 tesisi kapasite artışının yaklaşık 18 ayda, Faz 2 tesis yatırımının da yaklaşık 36 ayda tamamlanması bekleniyor.