Güçlenen dolar, altını baskıladı: Gözler Trump'ın İran kararında

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 518,09 dolara geriledi. Altın, önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 kayıpla 4 bin 548,90 dolardan işlem gördü.

Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için dolar bazlı altını daha pahalı hale getirdi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş endişeleri artırdı

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD ile İran arasında henüz sonuçlanmayan görüşmelerin altın piyasasında baskı yarattığını belirtti.

Waterer, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD-İran anlaşmasına ilişkin belirsizlik, haftanın başında altının yön bulmasını zorlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin uzatılmasını öngören anlaşma konusunda kısa süre içinde karar vereceğini söyledi. Ancak taraflar arasında çatışmanın merkezindeki önemli başlıklarda görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtiliyor.

Ortadoğu'daki gerilim sürüyor

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, altı haftadan uzun süre önce ilan edilen ateşkese rağmen, İran destekli Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında birliklere Lübnan'ın daha derin bölgelerine ilerleme talimatı verdi.

Jeopolitik risklerin devam ettiği ortamda petrol fiyatları pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Bu durum, enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği ve faiz artışı beklentilerinin artabileceği yönündeki endişeleri destekledi.

Fed'den enflasyon uyarısı

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan bir varlık olması nedeniyle yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Ortadoğu'daki savaşın ekonomik etkilerinin halen değerlendirildiğini ancak bu gelişmelerin kalıcı enflasyon baskılarına yol açabileceğini ve daha sıkı para politikasını gerekli kılabileceğini söyledi.

Altında 5 bin 500 dolar beklentisi

Cnbc-e'nin aktardığına göre Waterer, uygun koşulların oluşması halinde altının yükseliş potansiyelini koruduğunu belirterek, petrol fiyatlarının gerilemesi ve doların değer kaybetmesi durumunda, güçlü merkez bankası alımlarının da desteğiyle altının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.

Diğer değerli metaller yükseldi

Değerli metaller piyasasında ise yükseliş eğilimi görüldü. Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 75,58 dolara, platin yüzde 1,1 yükselişle 1.937,30 dolara ve paladyum yüzde 1,2 değer kazanarak 1.370,50 dolara çıktı.