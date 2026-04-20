Güçlenen dolar ve Orta Doğu gerilimi altın fiyatlarını baskıladı

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, geçen hafta piyasaları destekleyen ABD-İran ateşkesinin çözülme sinyalleri verdiğini belirterek, “Savaş temalı fiyatlama yeniden devreye girdi” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon endişesi arttı

Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapandığına yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu durum enflasyon beklentilerini de tetikledi. Artan enflasyon beklentileriyle birlikte ABD tahvil faizleri ve dolar güç kazandı.

Dolar endeksi yükseldi

Dolar endeksindeki yükseliş, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 0,5 artarak altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Gerilim ticareti kilitledi

Orta Doğu’da artan tansiyon, Körfez bölgesindeki gemi trafiğini ciddi şekilde yavaşlattı. ABD’nin İran’a ait bir kargo gemisine el koyması ve İran’ın misilleme açıklamaları, ateşkesin kısa sürede sona erebileceği endişesini güçlendirdi.

Tahran yönetimi, ABD ile planlanan ikinci tur görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Bu gelişme, ateşkesin süresinin dolmasının ardından gerilimin yeniden tırmanabileceği beklentisini artırdı.

Yüksek faiz ortamı altına talebi azaltıyor

Cnbc-e'nin derlediği habere göre altın, enflasyona karşı koruma aracı olarak görülse de, yükselen faiz ortamı getiri sağlamayan bu varlığa olan talebi azaltıyor. Nitekim altın, şubat sonunda başlayan saldırılardan bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Hindistan’da talep zayıf kaldı

Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Hindistan’da önemli bir alışveriş döneminde talep zayıf kaldı. Rekor seviyelere ulaşan fiyatlar, mücevher alımlarını sınırladı.

Diğer metallerde son durum

Gümüş yüzde 0,9 düşüşle 80,04 dolara, platin yüzde 0,5 kayıpla 2.093,56 dolara gerilerken, paladyum 1.558,60 dolar seviyesinde yatay seyretti.