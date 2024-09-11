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Gül çiçeğinin taban fiyatı 90 lira olarak belirlendi

Isparta’da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 90 lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
İHA
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Gül çiçeğinin taban fiyatı 90 lira olarak belirlendi
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Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da mayıs ve haziran aylarında topladıkları gülleri fabrikalara ulaştıran üreticilerin beklediği fiyat açıklandı.

Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), bu yıl için gül çiçeği taban fiyatını 90 lira olarak belirledi. Geçen yıl gül çiçeği kilogram fiyatı ise 54 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.

Gül çiçeği alım kampanyasının bu yıl 50 gün sürdüğünü belirten firmanın Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü İbrahim Işıdan, gül çiçeği hasadının mevsim şartlarından dolayı bu yıl bir ay erken başladığını ve 50 gün sürdüğünü kaydetti. Işıdan, Isparta’da bu yıl yaklaşık 11 bin ton gül çiçeği rekoltesi gerçekleştiği yönünde tahminlerinin olduğunu da bildirdi.

 

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