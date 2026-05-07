Gültepe birliklerin desteğini aldı, Adil Pelister’in adaylığı zora girdi

İMAM GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli genel kurulu öncesinde ihracatçı birlikleri ile TİM Sektörler Konseyi, mevcut Başkan Mustafa Gültepe etrafında birleşti. Düzenlediği basın toplantısıyla ikinci dönem için adaylığını açıklayan Gültepe’ye başkanlık adaylığını açıklayan Adil Pelister’in sektörünün de tam destek vermesi dikkat çekti.

Bölge coğrafyasından yaşanan savaşların yanı sıra 2023’ün ikinci yarısından itibaren uygulanmaya başlanan enflasyonla mücadele programı nedeniyle büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Gültepe, enflasyonla kur arasındaki farkın açılmasıyla birlikte dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olduklarını kaydetti. Küresel fırtınaların ortasında dört yıl boyunca zorlu bir yolculuk yaptıklarına değinen Gültepe, “Tüm olumsuzluklara rağmen üretime ve ihracata devam ettik. ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle hareket ediyoruz. Ancak bu hedefe sadece tonaj artışıyla ulaşamayız; yüksek teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve ikiz dönüşümü kaldıraç olarak kullanarak katma değerli ihracatı artıracağız” diye konuştu.

2 bin 500 kişilik kongre merkezi hedefi

Türkiye’nin mevcut potansiyeliyle çok daha üst sıralarda olmayı hak ettiğinin altını çizen Gültepe, yeni döneme ilişkin projelerini şöyle anlattı: “Yeni dönemde her yıl düzenleyeceğimiz Milli İhracat Haftası ile tüm paydaşları bir araya getireceğiz, PwC ile hazırladığımız sektör raporlarıyla rekabetçiliği güçlendireceğiz. TİM’e yakışır 2 bin 500 kişilik bir kongre merkezini hayata geçireceğiz. Ticaret diplomasisini daha etkin kullanarak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için çalışarak ve fırsatların peşinden daha proaktif şekilde koşarak küresel ihracattan aldığımız payı daha yukarıya taşıyacağız. Küresel pazarlarda kartlar yeniden dağıtılıp, oyunun kuralları baştan yazılırken ticaret diplomasisini yoğunlaştırmalıyız. Gümrük Birliği anlaşmasının günün koşullarına göre güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda ilgili kurumlarımız ve iş dünyamız başta olmak üzere tüm taraflarla güç birliği yapmak durumundayız.”

Kimya sektörü Gültepe’yi destekledi, gözler 12 Mayıs toplantısına çevrildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe dışında TİM başkan adaylığını açıklayan diğer isim İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Adil Pelister. Gültepe’nin adaylığı açıkladığı toplantıda İKMİB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı İmam Gazali Hiradağı da yer alarak Gültepe’ye destek verdi. Aracı, Gültepe’nin adaylık toplantısında, “Kimyada birlik zamanı diyerek yola çıktık, şimdi TİM birlik zamanı diyerek Gültepe’yi destekliyoruz” dedi.

Pelister’in TİM başkan adayı olabilmesi için ilk koşulu sektör kurulu seçimler başkan veya yardımcı olarak seçilmesi. Ancak kurulda yer alan iki birliğin temsilcilerinin Gültepe’ye tam destek vermesinin Pelister’in işini zorlaştıracağı söyleniyor. Kimya sektör kurulu toplantısı 12 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Pelister’in temsil ettiği sektörü, kendisini kurulda desteklemezse Pelister, başkan adayı olamayacak.