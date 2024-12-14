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Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile Gümrük Kanunu'nda yer alan usulsüzlük cezası 1191 TL olarak yeniden belirlendi.

Haber Merkezi
AA
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Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
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Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 43,93 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'nda artırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 43,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi. Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1991 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 110 lira, diğer işlemler için 259 lira, Türk plakalı kamyonlarda araç başına ihracat için 259 lira, diğer işlemler için 407 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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