Gümrük muhafaza ekiplerinden tarihi rekor! 4 günde 2 ton uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, ülkeye giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sevk edildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, aktif olarak kullanılan son teknoloji Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden alınan görüntünün Gümrük Muhafaza personelince analiz edilmesi sonucunda, aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi.

Belirlenen alandan alınan numunenin, el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucunda metamfetamin olduğu anlaşıldı. Ekipler, 764 kilogram likit metamfetamin türü uyuşturucuya el koydu.

Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

4 günde rekor düzeyde yakalama

Öte yandan, ekipler tarafından 4 günde, Ambarlı Limanı'nda 279 kilogram esrar, ⁠Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 382 kilogram esrar, ⁠Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 kilogram metamfetamin ve ⁠Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 kilogram likit metamfetamin ele geçirildi.

Bu sürede 2 ton 116 kilogram uyuşturucu yakalamasıyla, tarihi bir rekora imza atıldı.