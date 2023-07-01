Gümrük Müşavirleri 114. yıllarını kutluyor

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Başkanı Serdar Keskin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kariyer Meslek olan Gümrük Müşavirliği 01 Temmuz 1909 tarihinde Sultan Mehmet Reşad döneminde yürürlüğe giren padişah talimatnamesi ile ruhsatnameye bağlandı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, dış ticaret işlemlerinin %92’sini gerçekleştiren Gümrük Müşavirliği Mesleğinin 114. Yılını kutlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a yeni görevinde başarılar dileyen Keskin, Sayın Bakanın döneminde, 1927 yılında bir Meslek Kanununa sahip bulunan Kariyer Mesleğinin 114. Onur yılında müstakil Meslek Kanununu hayata geçebilmesi tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.