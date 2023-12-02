Gümrük uzlaşma komisyonlarında yetki değişikliği

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.​​​​​​​

Buna göre, düzenleme kapsamına giren başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 3 milyon lirayı aşanlarda ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak. Bugüne kadar 750 bin lira sınırı gözetiliyordu.