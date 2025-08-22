Gümrük ve antrepo uygulamalarında şirketlerin sermaye yeterlikleri yükseltildi

Gümrük yönetmeliği kapsamında antrepo açma şartlarında belirtilen sermaye yeterlikleri ve faaliyet süresine yönelik kriterde artışa gidildi.

3 yıl faaliyet şartı getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, antrepo açma ve işletme yatırım izni, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile Türk ticaret kanunu hükümleri kapsamında kurulmuş asgari 3 yıldır faaliyette bulunan AŞ ve limited şirketlere verilecek. Önceki uygulamada faaliyet süresi 2 yıl olarak belirlenmişti.

Uyum şartının tespitinde şirketlerdeki değişikliklere bakılacak

Belirlenen süreye uyum şartının tespitinde, AŞ ve limited şirketlerde unvan değişikliği, şirket birleşmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesi göz önünde bulundurulacak.

Sermaye yeterlikleri yükseltildi

Düzenlemeye göre, yatırım izni için başvuracak şirketlerin asgari ödemiş sermaye miktarı; 1. ve 2. bölge kapsamındaki iller için 10 milyon TL'den 40 milyon TL'ye, 3. ve 4. bölge kapsamındaki iller için 5 milyon TL'den 20 milyon TL'ye, 5. ve 6. bölge kapsamındaki iller için 3 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.