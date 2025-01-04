  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gümrük vergileri ve para cezalarında ‘mirasçı’ düzenlemesi! Tahsilatta değişikliğe gidildi
Takip Et

Gümrük vergileri ve para cezalarında ‘mirasçı’ düzenlemesi! Tahsilatta değişikliğe gidildi

Ticaret Bakanlığı’nın gümrük vergileri ve para cezalarında ‘mirasçı’ düzenlemesi tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, gümrük vergileri, yükümlünün ölümü halinde reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilirken bu kapsamda verilen para cezaları ‘cezaların şahsiliği’ ilkesi gereğince mirasçılardan alınamayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gümrük vergileri ve para cezalarında ‘mirasçı’ düzenlemesi! Tahsilatta değişikliğe gidildi
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi borcu ve para cezasını bulunanların mirasçılarından tahsil edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

 Tahsilat işlemlerine ilişkin değişikliğe gidildi

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle bazı gümrük vergileri ve cezalarının tahsilat işlemlerine ilişkin değişikliğe gidildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bu kapsamda, Kabahatler Kanunu'na dayandırılarak mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına itirazda bulunulabilecek.

 Yükümlünün ölümü halinde mirasçılardan tahsil düzenlendi

Gümrük vergileri, yükümlünün ölümü halinde reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilecek. Para cezaları ise "cezaların şahsiliği" ilkesi gereğince mirasçılardan alınamayacak.

Ayrıca, tecil ve taksitlendirmeye ilişkin olarak yetki, gümrük müdürlükleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine ait olacak.

Olağan Genel Kurul Toplantıları ile ilgili de tebliğ yayınlandı

Öte yandan, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğlerle söz konusu kuruluşların işleyişine ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.

Kıdem tazminatı gram gram eridi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun altın değerini hesapladıKıdem tazminatı gram gram eridi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun altın değerini hesapladıEkonomi
Prof. Dr. Daron Acemoğlu, reklamcılıkta Google tekelini yazdı!Prof. Dr. Daron Acemoğlu, reklamcılıkta Google tekelini yazdı!Gündem
Son 10 yılda enflasyonu en çok hangi kesim hissetti?Son 10 yılda enflasyonu en çok hangi kesim hissetti?Ekonomi
Ekonomi
Bakanlıklarca ‘influencer’lara yönelik eğitimin ikincisi 9 Ocak'ta yapılacak
Bakanlıklarca ‘influencer’lara yönelik eğitimin ikincisi 9 Ocak'ta yapılacak
Son 10 yılda enflasyonu en çok hangi kesim hissetti?
Son 10 yılda enflasyonu en çok hangi kesim hissetti?
Kıdem tazminatı gram gram eridi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun altın değerini hesapladı
Kıdem tazminatı gram gram eridi!
Prof. Dr. Hakan Kara kahve fiyatları üzerinden Türkiye’deki enflasyonu işaret etti!
Prof. Dr. Hakan Kara kahve fiyatları üzerinden Türkiye’deki enflasyonu işaret etti!
2024 yılında otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı
2024 yılında otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! MTV ve yapılandırma ödemeleri son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma ödemeleri için son gün 31 Ocak