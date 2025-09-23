Gümrük vergilerine işaret eden Powell: Enflasyonda belirsizlikler sürüyor

Fed Başkanı Jerome Powell piyasaların merakla beklediği açıklamasında fiyat artışlarında son dönemlerdeki artışın büyük ölçüde gümrük tarifelerinin etkisinden kaynaklandığını, bu tek seferlik fiyat etkilerinin birkaç çeyrek boyunca devam edebileceğini dile getirdi.

Faiz indiriminin daha nötr bir politika yönünde atılmış yeni bir adım olduğuna dikkat çeken Powell, istihdam piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin dengeyi değiştirdiğini ve bu durumun faiz indirimini gerekli kıldığını ifade etti.

CNBC'e nin aktardığına göre Fed Başkanı, gümrük tarifelerinin enflasyonu beslemeyeceğinden emin olmak istediklerini ve Fed’in enflasyona odaklı bakıştan daha dengeli bir bakışa geçmesi gerektiğini belirtti. Powell ayrıca, para politikasının doğru noktada olmadığının düşünülmesi halinde gerekli adımların atılacağını ve kararların gelecek toplantıya kadar açıklanacak büyüme, enflasyon ve istihdam verilerine göre şekilleneceğini söyledi.

Powell, finansal istikrar tarafında önemli bir risk görmediklerini, ancak istihdam piyasasının artık güçlü olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca bazı varlık fiyatlarının tarihi ortalamalara göre yüksek seviyelerde bulunduğunu, hisse senedi fiyatlarının da görece yüksek olduğunu ifade etti.

Powell’ın açıklamaları piyasadaki fiyatlamalarda önemli bir değişikliğe yol açmadı. Açıklamalar sonrasında 29 Ekim toplantısında 25 baz puan faiz indirimi ihtimali yüzde 91,9, faizin sabit kalma ihtimali ise yüzde 8,1 olarak fiyatlandı. 10 Aralık toplantısında ise 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 75,3 seviyesinde bulunuyor.