Gümrük vergilerinin iptali sonrası Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmettiği kararı haberini, valiler ile yaptığı kahvaltı toplantısında almıştı.

Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergileri kararını iptal etmesini 'rezalet' olarak değerlendiren Trump gümrük vergileri için yedek bir planı olduğunu söyledikten sonra odayı terk etmişti.

Trump: Bizi durduramayacaksınız

Yedek planı hakkında ayrıntı vermeyen Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararına verdiği tepkide "Ambargo uygulama hakkım var. Bizi durduramayacaksınız. Mahkemenin bazı üyelerinden utanç duyuyorum" dedi.

Trump Yüksek Mahkeme'nin tarife kararı hakkında, "Son derece hayal kırıklığına uğrattı. Mahkemenin bazı üyelerinden utanç duyuyorum. Mahkeme yabancı çıkarlarının etkisi altında kaldı. Yabanıc ülkeler karardan çok mutlu" dedi.

Trump "ABD Başkanı olarak çoğu şeye ihtiyacım var ama 10 dolar bile alamazmışız. Önemi yok ama güçlü alternatiflerimiz var. Bizi durduramayacaksınız" ifadelerini kullandı.