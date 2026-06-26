Gümrüklerde 3 yılda yakalanan uyuşturucu 120 milyar liraya yaklaştı

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü sebebiyle gümrüklerde 2023 yılından bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre 2023 yılından günümüze 3 bin 430 operasyonda değeri 119 milyar 153 milyon lira olan 108,7 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Açıklamada Gümrükler Muhafaza Teşkilatı’nın uzman personeli, güçlü istihbarat kapasitesi ve risk odaklı çalışma anlayışıyla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılara imza attığı belirtildi.

Ele geçirilen suç unsurlarının hızlı ve etkin şekilde analiz edilmesi için 2020 yılında Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü kurulduğu belirtilen açıklamada, yıllar itibarıyla yakalanan uyuşturucu miktarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

“2023 yılında gerçekleştirilen 727 operasyonda, 5,5 milyar TL değerinde 11 ton 976 kg, 2024 yılında gerçekleştirilen bin 362 operasyonda, 30,5 milyar TL değerinde 24 ton 313 kg, 2025 yılında gerçekleştirilen 934 operasyonda, 44,9 milyar TL değerinde 35 ton 995 kg, 2026 yılı haziran ayı itibariyle ilk 6 ayda gerçekleştirilen 407 operasyonda, 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kg uyuşturucu madde yakalandı."