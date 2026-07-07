Gümrüklerde geriye dönük denetimlerde 28,7 milyar TL'lik ek vergi ve ceza

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada geçmiş dönemlerdeki gümrük ve dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolünün hız kesmeden devam ettiği belirtilerek bu kapsamda kesilen ceza ve ek vergi tahakkuklarını duyurdu.

Buna göre 2024 yılında 5,5 milyar TL İkincil Kontrol ve 1,3 milyar TL Sonradan Kontrol olmak üzere bir önceki yıla göre %98 artışla toplam 6,8 milyar TL tahakkuk etti.

Geçen yıl 11,8 milyar TL İkincil Kontrol ve 1,8 milyar TL Sonradan Kontrol olmak üzere bir önceki yıla göre %100 artışla toplam 13,6 milyar TL’lik tahakkuk oluştu.

Bu yıl ise Ocak-Haziran döneminde 6,5 milyar TL İkincil Kontrol ve 1,8 milyar TL Sonradan Kontrol olmak üzere geçen yılın aynı dönemine göre 8,3 milyar TL'lik ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Açıklamada, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bu çalışmalarda yüz binlerce firma ve milyonlarca gümrük beyannamesi içinden riskli olanların tespit edilmesi amacıyla yetişmiş insan kaynağı yanında; Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS), İkincil Kontrol Alarm Sistemi (İKAS), Dahilde İşleme Kontrol Programı (DİKOP) ve Kıymet Alarm Sistemi (KIYAS) gibi birçok ileri veri analitiği teknikleri de kullanıldığı bildirildi.

Riskli firmalar Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından Sonradan Kontrol Denetimine alınırken şüpheli gümrük beyannameleri de 18 Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri tarafından İkincil Kontrol İncelemesine tabi tutuluyor.