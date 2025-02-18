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Gümüş, 10 yılın zirvesini zorluyor

Altının ardından, gümüş fiyatlarında da hızlı yükseliş dikkat çekiyor. Gri metalin ons fiyatı geçen hafta sonunda kısa süreli de olsa 33 doları aştı ve Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Günü 33,41 dolar/ ons’la kapatan gümüşte, yıl başından bu yana kaydedilen artış yüzde 12’ye ulaştı. Gümüşün altından daha yüksek oynaklığa sahip olduğuna işaret eden uzmanlar, “temkinli” olunması tavsiyesinde bulunuyor.

Haber Merkezi
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Gümüş, 10 yılın zirvesini zorluyor
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Altın fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra endüstriyel talebin de yardımıyla ons gümüş fiyatları ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yılbaşından bu yana getiri %12

Gri metalin fiyatı cuma günü ons başına 33 dolar seviyesini bir süreliğine aştı. Spot gümüş yıllık yükselişini yüzde 12’ye taşıyıp 33.41 dolara ulaştı. Fiyatlar, 22 Ekim’de ons başına 34.87 dolarla 10 yılın zirvesini görmüştü. Bazı analistler, metale yatırım yapanların ons başına 35 doların hemen altındaki 10 yıllık zirveyi yeniden zorlamayı hedefl ediğini söylüyor.

Güneş enerji talebi pozitif etki ediyor

Elektrifikasyon ve imalattaki talebin artması gümüş alımlarını tetikliydr. ABD’de Ocak ayına ait DSM İmalat PMI’daki beklenmedik toparlanmaya ek olarak, yeni veriler Çin’in 2024’te 357 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi ürettiğini gösterdi. Ayrıca güneş enerjisi cephesinde, Hindistan’ın Petrol ve Doğal Gaz Şirketi on yılın sonuna kadar rüzgar ve güneşe 1 trilyon rupi yatırım yapma taahhüdünde bulunması, Endonezya’nın da 17 gigawatt güneş enerjisi ekleme sözü vermasi gümeşe talebi canlandırdı. Bu arada, kıymetli metal ABD’nin büyük ticaret ortaklarına uygulayacağı tarifelerin yarattığı güvenli alım desteğini de hissetti.

Uzmanlardan ‘temkinli olun’ uyarısı

Bağımsız analist Ross Norman, mevcut ivmenin devam etmesi halinde gümüşün 35 dolar seviyesini zorlayabileceğini belirtiyor. StoneX analisti Rhona O’Connell ise temkinli olma uyarısı yapıyor. Uzman, yakın zamanda yayınladığı bir notta, “Gümüş, altından daha yüksek oynaklığa sahip. Altın belirleyici bir hareket yaptığında, gümüşün tepkileri genellikle altına göre 2.0-2.5 kat daha fazladır” diyor.

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