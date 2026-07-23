Gümüş ateşledi, altın takipte

EVRİM KÜÇÜK

ABD-İran savaşı devam ederken bu hafta piyasalarda dikkat çekici bir yön değişimi yaşanıyor Son iki haftada sert satış baskısı altında kalan altın ve gümüş, yatırımcıların “düşüşten alım” stratejisiyle yeniden yukarı yönlü harekete geçti. Bu kez çıkışın lideri altın değil, sanayi ve güvenli liman özelliklerini aynı anda taşıyan gümüş oldu.

Spot gümüş salı günü yüzde 5’e varan sıçrama yaparak son beş haftanın en güçlü gün içi performansını sergiledi. Yükseliş dün de sürdüi ve fiyat 60 doların üzerini test etti. Spot altın ise önce 4.000 dolar eşiğinde güç kazandı, ardından 4.100 dolar bariyerini aşarak geçen hafta defalarca savunduğu 4.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek haline geldiğini gösterdi.

Gümüş daha hızlı hareket ediyor

ING emtia stratejisti Ewa Manthey’e göre hareketin temelinde yeni jeopolitik haberlerden çok, satış sonrası oluşan alım iştahı var. Ancak gümüşü öne çıkaran kritik fark, talebinin yaklaşık yarısının endüstriyel kullanımdan gelmesi. Bakır fiyatlarındaki yükseliş, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarıyla güçlenen sanayi metali temasını yeniden canlandırırken, gümüş hem bu endüstriyel iyimserlikten hem de güvenli liman talebinden aynı anda faydalanıyor. Bu çift yönlü destek, gümüşün altına göre daha güçlü performans göstermesinin ana nedeni olarak görülüyor.

Teknik kırılma: Hedef 68 dolar

Piyasadaki en dikkat çekici sinyal teknik cepheden geldi. BeinCrypto analizine göre gümüş, iki aydır sıkıştığı düşüş kanalının üst bandını kırdı. Bu tür yukarı yönlü kırılmalar genellikle trend dönüşü olarak yorumlanıyor.

Analizde öne çıkan hedef, 68,88 dolar civarındaki 0,618 Fibonacci geri çekilme seviyesi. Bu seviye yılın başında önemli bir uzun vadeli direnç olarak çalışmıştı. Mevcut fiyatlardan bakıldığında yaklaşık yüzde 16’lık ek yükseliş potansiyeli bulunuyor. Analistler, daha güçlü bir doların bu senaryodaki en önemli dış risk olduğunu vurguluyor.

Fed beklentisi ve savaş etkisi

Makro tablo da değerli metalleri desteklemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi enflasyon endişelerini canlı tutarken, Fed’in önümüzdeki toplantıda faizi sabit bırakması bekleniyor. Ancak CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar Eylül ayına kadar faiz artırımı olasılığını yüzde 55’in üzerinde fiyatlıyor. Bu durum ilk bakışta altın için olumsuz görünse de piyasa artık kısa vadeli faiz beklentilerinden çok, küresel borç dinamiklerine odaklanıyor.

Gümüş fiziksel olarak sıkışma gösteriyor

Altından farklı olarak gümüşte fiziksel piyasa belirgin biçimde sıkışıyor. Hindistan’ın ithalat kısıtlamaları yerel arzı daraltırken, bayi primleri ons başına 6,50 dolara çıkarak altı ayın zirvesine ulaştı. Piyasanın üst üste altıncı yıldır arz açığı vermesi bekleniyor.

State Street: Altında 2027 için 5.000 doları hedef gösterdi

Dünyanın önemli varlık yöneticilerinden State Street Investment Management, altın boğa döngüsünün sona ermediği görüşünde. Kuruma göre küresel borç yükünün 353 trilyon dolarla rekor kırması, kamu borcunun toplam içindeki payının hızla artması ve yatırımcıların portföylerinde likit koruma araçlarına yönelmesi altını desteklemeyi sürdürecek.

Raporda önümüzdeki 6-9 ay için baz senaryoda 4.750-5.500 dolar, 2027 başı için ise 5.000 dolar hedefi korunuyor. Kurum, 3.750-4.000 dolar bandını güçlü destek bölgesi olarak görüyor.

Ocak ayında 5.600 dolar civarında zirve yapan altın hâlâ tepesinin yaklaşık dörtte biri altında. Gümüş de 120 doların üzerindeki rekor seviyesinin oldukça gerisinde bulunuyor. Ancak son günlerdeki fiyat davranışı, piyasanın yalnızca savaş riskini değil, yeni bir değerli metal döngüsünü yeniden fiyatlamaya başladığını gösteriyor.