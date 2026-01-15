Gümüş faz değiştirdi

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda değerli metaller yükselişini sürdürürken sahnede başrol gümüşün oldu. Altın rekor üstüne rekor kırarken, ‘altını yakalama ticareti’ yürüten gümüş daha çevik ve agresif hareketleriyle tarihinde ilk kez 90 dolar eşiğini aştı. Böylelikle piyasalarda üç basamaklı fiyatlar artık açık bir şekilde konuşulmaya başlandı. Gümüşteki bu sıçrama, sadece bir fiyat hareketi değil; arz, talep, para politikası ve jeopolitik risklerin birleştiği yeni bir faz değişimi olarak yorumlanıyor.

Fitili Fed ateşledi

Son yükselişin fitilini ABD’den gelen veriler ateşledi. Aralık ayında çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0.2 ile beklentilerin altında kalması, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Verilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik “faizleri anlamlı şekilde indir” çağrısını yinelemesi ve Powell hakkında başlatılan soruşturma, Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri artırdı. Bu tablo, altınla birlikte gümüşte de güvenli liman talebini patlattı.

Gümüş 1 yılda %200 arttı

Spot altın dün ons başına 4.639,56 dolar ile yeni bir rekor kırarken, yılbaşından bu yana yükselişi yüzde 7,86 oldu. Ancak asıl dikkat çekici hareket gümüşte yaşandı. Spot gümüş yüzde 5,5 artışla 91,55 dolara yükselerek tarihinde ilk kez 91 doların üzerine çıktı. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 28, son bir yılda ise yüzde 199,2 artış kaydetti. Diğer değerli metaller de bu rüzgârdan payını aldı. Spot platin yüzde 5 artışla 2.455 dolar, paladyum ise yüzde 3,8 yükselişle 1.913 dolar seviyesine çıktı. Ancak piyasanın odak noktasında gümüş yer alıyor.

“100 $ sadece yeni bir durak”

Piyasa oyuncularına göre 100 dolar seviyesi artık psikolojik bir eşik değil, teknik bir durak. Zira ABD Darphanesi’nin gümüşü 100 dolardan satması ve Çin’de gram gümüş fiyatlarının bu seviyeyi aşması, bu algıyı güçlendiriyor. GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, “Gümüş için bir sonraki önemli seviye 100 dolar. Bu yıl çift haneli güçlü artışlar görmek şaşırtıcı olmaz” dedi. TheTechnicalTraders.com analisti Chris Vermeulen, altının 5.100-5.200 dolarlık parabolik bir ralli hedefleyebileceğini, gümüşte ise 106 dolara gitme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti. SMC Global Securities’in Kıdemli Emtia Araştırma Analisti Ravinder Sharma, “Piyasalar ons başına 100 dolarlık seviye artık spekülatif bir tahmin olarak görünmüyor” açıklamasında bulundu.

Altın/Gümüş oranı 151 $ potansiyeline işaret ediyor

Standard Chartered raporunda da gümüş için iddialı bir yükseliş senaryosu şu ifadelerle ortaya konuldu: “Gümüş fiyatları 2025 yılının başından bu yana önemli ölçüde yükseldi. Bu hareket, altın-gümüş oranını uzun vadeli ortalamasının altına, 57’ye düşürdü. Altın “yakalama ticareti” en iyi şekilde altın/gümüş oranında görülebilir; Bu oran uzun vadeli ortalaması olan 68’in oldukça altına, 57’ye geriledi. 12 aylık altın tahminimiz olan 4.800 dolar/onsa göre, oranın 2011’deki en düşük seviyesi olan 31,71’e düşmesi gümüş fiyatının 151 dolar olacağı anlamına gelir.

Gri metali 3 basamaklı seviyelere taşıyacak faktörler!

1. Arz açığı: Gümüş fiyatlarındaki olağanüstü artışın ardında temel bir arz-talep kuralı yatıyor. Fitch Solutions’ın bir birimi olan BMI, küresel gümüş piyasasındaki açığın, esas olarak artan yatırım talebi nedeniyle 2026 yılı boyunca devam edeceğini öngörüyor. Reliance Securities’in Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, “Gümüş, çok yıllık bir arz açığı içinde bulunuyor; küresel maden üretimi talebin gerisinde kaldı ve yer üstü stokları azalıyor. Fiziksel piyasadaki yapısal sıkılık, açıklar derinleşirse çok daha yüksek fiyatları destekleyebilir” diyor.

2. Güçlü endüstriyel talep: Bu metal, birçok sektör için hayati öneme sahip. Reliance Securities’in Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, ”Gümüş, güneş panelleri, elektrikli araçlar (EV’ler), 5G/yapay zeka elektroniği ve diğer temiz teknoloji altyapılarında hayati öneme sahip. Bu sektörler büyüdükçe, endüstriyel talep arzı aşabilir ve piyasaları daha da daraltabilir. Bu faktörler devam ederse, fiyatı 2026’da üç haneli rakamlara ulaşabilir” diyor.

3. Güvenli liman talebinde artış: ABD dolarının değer kaybetmesi ve jeopolitik gerilimler gibi çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi, gümüş fiyatları için elverişli bir ortam yarattı. ABD’den gelecek faiz indirimleri ve zayıflayan dolar endeksi beklentileri, jeopolitik gerilimdeki artışla birleşince, güvenli liman yatırımlarını ve spekülasyonu tetikliyor.

4. Altın-gümüş oranının daralması: Altın-gümüş oranı bir birim altın almak için kaç birim gümüşe ihtiyaç duyulduğunu ölçer. Altın-gümüş oranı, 30:1 ila 40:1 arasındaki tarihi süper döngü seviyelerine doğru hareket etmeye devam ederse, fiyatlar matematiksel olarak güçlü yükselişini sürdürür.

5. Daha fazla parasal gevşeme: ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl yapacağı ek faiz indirimleri, kıymetli metal fiyatlarındaki yükseliş trendini destekleyebilir.