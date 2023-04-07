Gümüş fiyatalarında baş döndüren yükseliş: En üstün performans!

Fed’in parasal sıkılaştırma döngüsünü yavaşlatmak veya tamamen durdurmak zorunda kalabileceğine dair beklentilerin artmasıyla birlikte gümüş fiyatları Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan ons başına 25 dolara ulaştı.

Gümüş son 1 ayda diğer değerli metallere göre üstün bir performans gösterdi. Altın fiyatı son 1 ayda yüzde 9.5 yükselirken, gümüşün fiyatı neredeyse yüzde 19 artış gösterdi.

Platinin aylık kazancı yüzde 3 oldu, paladyum da ancak yüzde 2.5 kazancı hanesine yazdı.

Gümüşün altına fark atmasındaki önemli nedenlerden biri, dolar endeksinin 2 ayın en düşük seviyesine inmesi. Bir diğer önemli neden de Çin COVID sonrası toparlanma aşamasına girdiğinden, ülkede endüstriyel metallere olan talepte toparlanma beklentisi.

Ancak, piyasa aşırı alımlı olduğu için mevcut seviyelerde biraz daha fazla düzeltme riski olduğu konusunda yatırımcıları uyarıyor uzmanlar.

Kısa vadede konsolidasyon yaşanabileceği ikazında bulunan Bank of America, “24.70-25.00 dolar üzerinde bir haftalık kapanış, daha kısa vadeli aşırı alım koşulları geri çekildikten sonra orta vadeli bir yükseliş görünümünü destekleyecektir" diyor.

Banka, gümüşteki risklere rağmen değerli metallerin hisse senetleri, petrol fiyatları, bakır ve tahvillerden daha iyi performans göstermesini beklediğini bildirdi.