Gümüş fiyatları çatışmaların durmasıyla yükseldi

Gümüşün ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak son dönemde gördüğü düşük seviyelerden uzaklaştı ve 60 dolar seviyesine yaklaştı.

Yükselişte, ABD ile İran arasında hafta sonu çatışmaların durmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme etkili oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji arzına yönelik endişeleri ve enflasyon baskılarını azaltırken yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesini destekledi.

Orta Doğu'da gerilim azaldı

ABD'nin cuma günü geç saatlerden itibaren İran'a yönelik yaklaşık iki haftadır devam eden hava saldırılarını resmi bir açıklama yapmadan durdurduğu belirtildi.

İran da misilleme saldırılarını sonlandırdığını açıklarken, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin Umman ile temaslarda bulunduğu bildirildi.

Son haftalarda Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki tedarik risklerini artırarak piyasalarda dalgalanmaya neden olmuştu.

Gözler Fed'in faiz kararında

Piyasalar şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

Genel beklenti, Fed'in politika faizini bu toplantıda sabit bırakması yönünde şekillenirken, bazı piyasa katılımcıları enflasyon baskılarındaki artış nedeniyle faiz artışının bu hafta başlayabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor.