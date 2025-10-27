Gümüş fiyatları düşüşe geçti

Gümüş, ABD-Çin ticaret müzakerelerindeki ilerlemenin güvenli liman metallerine olan talebi azaltmasıyla geçen haftaki kayıplarını sürdürerek ons başına 48 dolara doğru geriledi.

Piyasalar, hafta sonu ABD ve Çin ticaret temsilcileri arasında yapılan ve birçok tartışmalı konuda fikir birliğine varılan verimli görüşmelerin ardından Perşembe günü yapılacak Trump-Xi görüşmesinde ticarette bir atılım olmasını umuyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın yüzde 100 gümrük vergisi tehdidinin "masada olmadığını" ve Pekin'in nadir toprak elementi ihracat kontrollerini genişletme planını bir yıllığına durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

NTV'nin derlediği habere göre, Cuma günü beklenenden düşük gelen enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz indirimi yapması bekleniyor. Geçen hafta, metalin rekor seviyelere çıkmasının ardından aşırı değerlenme endişeleri arasında kâr satışlarının piyasaya vurmasıyla gümüş yüzde 6'dan fazla düştü.

Ons gümüş

Ons gümüş güne 48,44 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 47,80 dolar, en yüksek de 48,69 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,97 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş

Gram gümüş güne 65,43 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64,56 lira en yüksek de 65,76 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 64,78 liradan işlem görüyor.