Gümüş fiyatları son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim, emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu.

Petrol fiyatlarının yükselmesiyle artan enflasyon ve faiz endişeleri gümüş fiyatları üzerinde satış baskısını artırdı.

Ons gümüş gün içinde yüzde 3,6 değer kaybederek 55,50 doların altına indi ve Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

Piyasalarda, yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebileceği beklentisi öne çıktı.

Faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik satışların hız kazanmasıyla gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşandı.