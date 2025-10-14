Gümüş fiyatları zirveye tırmandı: Uzmanlar altına dönüş uyarısı yaptı

Gümüşün değeri bu yıl yüzde 78’den fazla artarak 40 yıl önceki rekorunu geride bıraktı ve yeni bir zirveye ulaştı. Ancak ekonomistler, gümüşün altın fiyatlarını geride bırakmasına rağmen, yatırım açısından altına göre daha riskli olabileceği konusunda uyarıyor.

Pazartesi günü yüzde 6,7 artışla 50,45 dolar civarına yükseldi

Spot gümüş, son bir günde yaklaşık yüzde 3,5 artışla ons başına 52,25 dolara yükselirken, yatırımcılar tarafından pozisyonlarını korumak için sıklıkla kullanılan gümüş vadeli işlemleri, pazartesi günü yüzde 6,7 artışla 50,45 dolar civarına yükseldi.

Şant Manukyan "Gümüşte gördüğümüz durum tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum” diyerek altın ve gümüş ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve gümüş gerçekleri

Spot gümüşün gün içi en yüksek seviyesi, metalin cuma günü 50 dolar eşiğini aşmasının ardından geldi. Gümüş, ABD'de hükümetin kapanması sırasında altın vadeli işlemlerindeki yükselişe katılırken, Ocak 1980'de belirlenen ons başına 49,95 dolarlık önceki rekoru da aştı.

Gümüşün küresel ticaret merkezi olan Londra'daki stoklar son yıllarda azaldı ancak bu yıl likidite tamamen ortadan kalktı: Greenland Investment Management'ın baş yatırım sorumlusu Anant Jatia, Bloomberg'e şu anda likidite bulunmadığını belirterek, “Gümüşte gördüğümüz durum tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum” dedi.

Goldman Sachs analistleri pazar günü, hükümetin kapanması ve Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler nedeniyle gümüş fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini yazdı. Fed, bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapıp yapmama konusunda bölünmüş durumda.

“Daha fazla oynaklık ve fiyat düşüş riski”

Gümüş ve altın fiyatları genellikle birlikte hareket eder ve sıklıkla güvenli liman yatırımları olarak tercih edilir. Ancak Goldman Sachs ekonomistleri, altınla karşılaştırıldığında gümüş için “daha fazla oynaklık ve fiyat düşüş riski” bekliyor. Kentucky, Fort Knox'taki ABD Altın Deposu, Hazine'nin toplam arzının yüzde 59'unu, yani yaklaşık 147,3 milyon troy onsunu elinde bulunduruyor.

Gümüş fiyatları bu yıl şimdiye kadar neredeyse yüzde 78 arttı ve birçok kilometre taşı belirleyen ve yaklaşık yüzde 56 artış gösteren altını geride bıraktı. Altın fiyatları geçen hafta yüzde 3,5 artış göstererek pazartesi günü erken işlemlerde 4.113 dolar civarına yükseldi.

Gümüş fiyatları ne kadar yükselecek?

Bank of America analistleri pazartesi günü altın ve gümüş fiyat tahminlerini yükseltti ve 2026 yılı altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin dolara, gümüş fiyatı tahminini ise ons başına 65 dolara çıkaran ilk büyük banka oldu. Banka, benzer şekilde gümüş için olası kısa vadeli riskler konusunda uyarıda bulunarak, likiditenin artması ve talebin düşmesi ile fiyatların dalgalı hale gelebileceğini belirtirken, gümüşün yatırımcılar arasında hala tercih edileceğini kaydetti. Goldman Sachs, gümüşün son likidite sıkışıklığının metalin son dönemdeki yükselişini tetiklemiş olabileceğini ancak bu sıkışıklığın kısa süreli olmasının beklendiğini yazdı. Banka, Londra'da gümüş fiyatlarının yükselmesinin, metalin ABD ve diğer bölgelerden “geri akışını” teşvik ederek “likiditeyi kademeli olarak geri kazanmasını” sağladığını belirtti.

Platin, son on yılda altın ve gümüş fiyatlarının gerisinde kaldı

Platin fiyatları yıl içinde yüzde 82,5 artış gösterdi ve bu, 2011'den bu yana metal için en büyük yükseliş oldu. CME Group'a göre otomobil endüstrisinin platine olan bağımlılığını azaltması nedeniyle platin, son on yılda altın ve gümüş fiyatlarının gerisinde kaldı. Ancak elektrikli araçlara olan talebin artması son yıllarda platinin değerini yükseltti ve CME Group, daha fazla otomobil üreticisinin platini bileşen olarak kullanan hidrojen yakıt hücreleri üretmeye başlaması ve küresel arzın azalmasıyla platin talebinin artmasını bekliyor.

Altın “çok iyi performans gösteren tek varlık”

Goldman Sachs emtia stratejisti Lina Thompson bu yılın başlarında yazdığı yazıda, altın ve gümüş gibi değerli metallerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde ABD'de yaşanan yüksek ekonomik ve politik belirsizlik dönemlerinden faydalandığını belirtti. Altın, mart ayında 3 bin dolar eşiğini aştıktan sonra, bu ayın başında 4 bin dolara ulaştı. Hedge fon milyarderi Ray Dalio, hisse senedi gibi diğer yatırım araçlarının kötü performans gösterdiği durumlarda yeni yatırımcıların altına güvenmelerini istedi ve altının “çok iyi performans gösteren tek varlık” olduğunu savundu. LPL Financial'ın baş teknik stratejisti Adam Turnquist geçen hafta, altın ve diğer değerli metallerin bir başka yükselişinin, hükümetin kapanması, zayıflayan ABD doları, ek faiz indirimlerine yönelik artan umutlar ve “gümrük vergileriyle ilgili enflasyon endişesi” tarafından desteklendiğini yazdı.