Gümüş iştahı güçleniyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercinleşen söylemi piyasa algısını yumuşatırken gri metalde talep güçleniyor. Gümüş fiyatları 52 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunurken, bir ayda yüzde 11 ve yılbaşından bu yana yüzde 80’e ulaşan yükselişi, zayıf ABD verileri ve artan faiz indirimi beklentileriyle destek buluyor. Gümüş piyasasında ralli ivmesi korunuyor. ABD’de ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösteren son veri akışı, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirerek getirisi olmayan varlıklara yönelimi artırdı. CME FedWatch’e göre indirim olasılığı yüzde 84 ve bu durum geçen haftaki yüzde 50 seviyesine göre önemli bir sıçrama. Bu görünüm, dolar endeksindeki zayıfl amadıkça gümüş lehine bir zemine dönüşüyor.

Perakende satışların beklenti altı artması ve üretici enfl asyonunun yüzde 2,7’de kalması, Fed’in daha gevşek bir çizgiye kayabileceği beklentisini güçlendirdi. On yıllık tahvil getirilerinin bir ayın en düşüklerine yakın seyretmesi ise gümüşü teknik olarak destekleyen bir başka unsur. Analistler, “güvercin tonda” açıklamaların piyasa psikolojisini dönüştürdüğünü ve metale yönelik talebi canlı tuttuğunu belirtiyor.

Teknik tarafta fiyatlar 51.26 dolar desteğinden dönerek 52.19 dolar direncinin üzerine çıktı. FXLeaders uzmanlarına göre, fiyatlar aşırı alım bölgesine yaklaşmadan trend devamı için alana sahip. Yukarı yönlü kırılma halinde 53,23 – 54,44 dolar bölgesinin test edilmesi bekleniyor. Olası bir düzeltmede ise 50,44 dolar ilk destek konumu.

Ekonomik görünümün yumuşaması, risk algısının temkinli seyretmesi ve Fed’in Aralık toplantısının yaklaşması, gümüşün pozitif yapısını güçlendiren temel etkenler. Piyasa oyuncularına göre teknik yapı ve zayıflayan faiz baskısı birleştiğinde, metali yeni zirve arayışına taşıyabilecek makro zemin oluşmuş durumda.

Çin’deki stok düşüşü yeni bir risk alanı yaratıyor

Küresel gümüş piyasasında dikkat çeken bir başka gelişme, Çin stoklarının 10 yılın en düşük seviyelerine inmesi oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki stoklar 2015’ten bu yana en düşük seviyede. Şanghay Altın Borsası hacimleri dokuz yılın dibine geriledi.

Gümüş ihracatı ekimde 660 ton ile rekor kırdı. Analistler, stok düşüşünün hem sanayi talebi hem de mücevher tüketimindeki artışla birleşerek piyasada sıkışmayı büyüttüğünü belirtiyor. Fotovoltaik sektöründe yılın en yüksek tüketim dönemine girilmesi ve altındaki vergi düzenlemesinin bir bölümünün talebi gümüşe kaydırması trendi destekliyor.

Jinrui Futures’a göre daralmanın iki ay içinde hafifl emesi bekleniyor, ancak belirsizlik devam ediyor. Düşük stoklar, esnek olmayan arz yapısıyla birleştiğinde “kısa vadeli baskıyı artıran” bir tablo yaratıyor. Londra piyasasına yönelen yeni sevkiyatlar sıkışmayı bir miktar rahatlatsa da, Çin’in görünmeyen stok miktarı hâlâ piyasaların en kritik soru işareti.

Gümüş piyasasına ilişkin görünüm olumlu olmaya devam ediyor ve ekonomik koşulların yumuşamaya devam etmesi halinde daha fazla kazanç beklentisi bulunuyor.