Gümüş ithalatında rekor artış: Eylülde 2,5 kattan fazla yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, eylül ayında Türkiye’nin altın ithalatı 9,46 ton, gümüş ithalatı ise 116,59 ton olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ithalatı yüzde 15 artış gösterirken, gümüşte artış oranı 2,5 katı aştı.

Altın ithalatı bir önceki ay 6,5 ton, gümüş ithalatı 62,13 ton seviyesindeydi. 2024 yılı eylül ayında altın ithalatı 8,22 ton, gümüş ithalatı ise 44,25 ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Altın ithalatında gerileme, gümüşte artış

Ocak-eylül döneminde ise altın ithalatı 88,06 ton olarak açıklandı. 2024 aynı döneminde rakam 125,7 tondu. Aynı dönemde gümüş ithalatı ise 480,9 ton gerçekleşti. Rakam geçen yılın aynı döneminde 406 ton düzeyindeydi.