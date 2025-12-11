Gümüş rekor üstüne rekor kırıyor!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (FED) 10 Aralık’ta açıkladığı faiz kararı, değerli metallerde yukarı yönlü hareketlere ortam hazırladı. FED politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50 – 3,75 aralığına indirdi.

Yılbaşından bu yana güçlü yükselişlerle öne çıkan ve rekordan rekora koşan değerli metaller arasında gümüş ve altın öne çıkıyor. Ancak son dönemde altında yatay bir tablo öne çıkarken gümüş yeni zirveler göze çarpıyor.

Spot gümüş ons başına yüzde 4'e yakın artış göstererek 64,30 dolara kadar ulaştı.

Böylece metal, aylık bazda yaklaşık yüzde 25, yıl başından bu yana ise yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı.

Zirvesi 4381 dolar olan ons altın ise yüzde 1 artışla 4273 dolarda işlem görüyor.