Gümüş tarihi zirveyi gördü

Gümüş fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankas'nın (Fed) daha fazla parasal gevşemeye gideceğine ve arz sıkılığının süreceğine yönelik beklentileriyle ons başına ilk kez 60 doların üzerine çıktı. Altın da yükseldi.

Beyaz metalde son günlerde görülen hızlı yükseliş, büyük ölçüde Fed'in 9-10 Aralık toplantısında çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerden kaynaklandı.

Yatırımcılar, Fed'in 2025 boyunca ne ölçüde ilave gevşemeye gideceği konusunda temkinli olsa da, Çarşamba günü neredeyse kesinleşen faiz indirimi gümüş fiyatına destek vermeye devam ediyor.

Gümüş, New York saatiyle 11:44 itibarıyla ons başına yüzde 3,9 artışla 60,45 dolara yükseldi.