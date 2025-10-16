  1. Ekonomim
  3. Gümüş yeni tarihi zirvesini gördü
Gümüşün ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 53,91 doların üzerine çıkarak yeni tarihi zirveyi gördü.

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken, gümüşte de yükseliş görülüyor.

 Ons gümüş 53,91 dolardan, gram gümüş ise 72,5 TL'den rekor tazeleyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Gram gümüşte yılbaşından bu yana görülen artış yüzde 120 seviyesini geçti.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Finans kuruluşları, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve ABD-Çin arasındaki gerilimin değerli metallerdeki yükselişi destekleyeceğini öne sürüyor.

